鉅亨網新聞中心 2025-08-18 16:10

在人工智慧（AI）驅動的資料中心建設浪潮席捲美國之際，一項來自核心基礎設施的嚴峻挑戰正逐步浮現。根據能源研究公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的最新報告，美國電網升級的關鍵零件——電力變壓器，正處於極為危險的短缺狀態，恐將嚴重阻礙 AI 資料中心的擴建腳步。

缺口高達30%！美AI浪潮最缺的不是晶片 而是變壓器。(圖:shutterstock)

報告指出，隨著 AI 資料中心對電力的需求呈爆炸性增長，美國今年對電力變壓器的需求預計將超出供應高達 30%。這項缺口不僅將大幅推高建設成本，更可能導致多個重大工程項目延誤，對整個產業鏈造成連鎖效應。

這場危機並非單一因素所致。伍德麥肯茲的分析師 Ben Boucher 解釋，美國電網正面臨多重壓力。一方面，拜登政府積極推動的綠色能源政策，與資料中心激增的電力需求相互疊加，已在大西洋沿岸各州引發電費危機。另一方面，電網自身的老化問題與供應鏈的脆弱性，共同構成了當前困境。

美國 AI 資料中心正指望透過電網升級來滿足龐大的電力負載。然而，電網升級涉及一個龐大且複雜的供應鏈，從基礎原料、輸電線路到斷路器和電纜，每個環節都至關重要。而變壓器，作為整個電力系統的心臟，其供應短缺尤其令人擔憂。

Boucher 警告：「美國變壓器市場正處於關鍵時刻，供應限制可能會損害美國的能源轉型和電網可靠性目標。」

他強調，電力需求的加速增長、基礎設施老化以及供應鏈脆弱性等因素，預計將持續到 2030 年代，對產業發展構成長期制約。

目前，美國的變壓器生產能力遠遠跟不上需求。報告顯示，美國約有 80% 的變壓器依賴進口，主要來自韓國和墨西哥。這意味著，美國的能源基礎設施建設，正高度依賴全球供應鏈的穩定性。

變壓器的交貨時間也已達到前所未有的長度。行業研究顯示，供貨等待時間已從過去的 50 週延長至 127 週，接近兩年半。這不僅嚴重影響電網的恢復能力，使其在面對風暴、野火等自然災害時難以迅速修復，也讓資料中心營運商在規劃未來擴建時面臨巨大的不確定性。

儘管全球主要變壓器製造商正努力擴大產能，但這項工作需要數年時間。此外，許多高功率變壓器都是針對特定設備訂製的，無法實現標準化批量生產，進一步限制了供應的快速增加。