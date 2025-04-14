蘋果暫避關稅風暴 估值恐難重返高峰

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-14 23:10

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上周五，美國總統川普宣布對智慧型手機、筆記型電腦等自中國進口的電子產品暫時豁免關稅，使蘋果得以避開原本將大幅提高成本的懲罰性關稅。這些關稅若全面實施，將迫使蘋果要嘛壓縮利潤、要嘛提高產品售價，對於一支 iPhone 售價動輒上千美元的品牌來說，都是極不理想的結果。

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但這並不代表蘋果的危機已經解除。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周日表示，其他電子產品很可能仍會面臨未來的新一輪關稅，而川普本人也在社群媒體上強調「沒有人能逃過關稅」。此番言論為蘋果未來的經營前景再添變數。

投資人現在必須重新思考蘋果的估值應納入「川普折價」(Trump discount)，反映川普政府對該公司及執行長庫克 (Tim Cook) 日益增加的影響力。過去兩周市場對蘋果的動盪已證明，只要政府稍有風吹草動，蘋果便可能再次陷入類似「生存危機」的狀態。

蘋果如今也被迫面對製造基地過度集中在中國的問題。若需遷回美國生產，意味著成本將大幅上升，甚至會倒退回 20 年前的製造模式。蘋果在 2005 年首次在財報中揭示，其絕大多數產品最終組裝皆在中國完成。這一策略正是庫克早年主導供應鏈全球化的重要成果。

蘋果在中國製造 iPhone 與 iPod 後，其毛利率從早期的 20% 出頭一路攀升至 40%，這段轉型為公司帶來龐大利潤，但也深深綁定在中國製造體系中。現在即使美國政府尚未正式要求回流製造，但外部壓力已開始迫使蘋果加速布局多元化供應鏈，而這將是一場成本高昂的調整。

根據 IDC 硬體分析師 Francisco Jeronimo 指出，「主要美國科技公司極度依賴中國高效率、深度整合的製造體系。對智慧型手機、平板或筆電等高產量產品來說，快速轉移生產線幾乎不可能。」

此外，川普政府對蘋果施壓的方式可能不限於貿易。美國當局過去曾多次要求蘋果在 iOS 系統中設立「後門」，以協助執法單位解鎖設備。未來這項議題可能再次被提出，迫使蘋果在隱私保護與政府合作之間進退兩難。