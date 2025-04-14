葉倫示警：美債遭拋售反映政策信心危機 非市場失序
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-14 22:40
美國前財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，近期美國公債遭到拋售，並非市場功能失靈所致，而是對美國經濟政策信心下滑的警訊，這一趨勢令人憂心。
葉倫周一 (14 日) 在接受《CNBC》訪問時指出：「我不認為我們目前看到的是市場功能失常，並未出現市場流動性完全枯竭的情況，但這種模式反映出市場對美國經濟政策失去信心，這非常令人擔憂。」
她指出，市場普遍注意到上周美債殖利率攀升與美元走弱同時出現的異常情形。這表明投資人「開始避開以美元計價的資產」，甚至質疑「美國公債這個全球金融體系基石的安全性」。
葉倫強調，若金融穩定風險升高，聯準會 (Fed) 仍具備應對能力，就如同 2020 年初新冠疫情爆發時所啟動的流動性工具。不過她補充說：「目前我還沒看到這些風險真正浮現，也希望不會發生。」
對於上周 10 年期與 30 年期美債的標售結果，葉倫表示「感到欣慰」，認為市場尚能正常運作。
她也不認為中國會選擇拋售其所持的美債。中國是美國第二大外國債權國。葉倫指出：「如果中國真的拋售美元資產，將會推升人民幣匯率，並對美債市場與全球金融穩定造成風險，這將對中方自身也造成傷害，是一種非常劇烈的升級行動，不太可能發生。」
葉倫也承認，經濟衰退的風險「明顯上升」，但她並未明確預測經濟將陷入衰退。
她最後補充，Fed 在川普政府推行新一波關稅政策之際，將須密切監控通膨預期走勢。「這些關稅政策及其帶來的不確定性，讓聯準會陷入一個極度困難的決策環境。我認為聯準會不太可能輕易降息。」
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