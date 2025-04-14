輝瑞口服減重藥傳肝損風險 研發計畫急踩煞車

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-14 19:22

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美國製藥巨擘輝瑞 (Pfizer) 周一 (14 日) 宣布，將終止其備受矚目的口服減重藥物「Danuglipron」的開發。此一決定來自於一項臨床試驗中，一名受試者出現可能與藥物有關的肝臟損傷，儘管該患者並未出現明顯的症狀，且在停藥後肝酵素迅速恢復正常，仍引發了安全性疑慮。

「Danuglipron」為口服 GLP-1 類藥物，透過模擬腸道激素來抑制食慾與調節血糖。輝瑞表示，這起肝酵素升高的案例出現在一項快速加量的試驗中，經過全面的數據審查及與監管機構溝通後，決定不再推進此藥進入三期臨床試驗，轉而投入資源於其他早期減重候選藥物。

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這項宣布對輝瑞而言是一大挫折。該公司原本期望透過口服減重藥進軍 GLP-1 市場，作為新冠疫苗銷售下滑後的重要成長動能。根據市場預測，GLP-1 相關藥物市場規模將在 2030 年前達到超過 1300 億美元，其中口服劑型可能占 500 億美元。

然而，輝瑞在這場競賽中本就落後主要競爭者諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 與禮來 (LLY-US)。禮來的「Zepbound」注射劑自 2023 年獲批後年銷售迅速逼近 50 億美元，而諾和諾德的口服 GLP-1 藥物「Rybelsus」也在市場上表現亮眼。

事實上，這已是輝瑞在「Danuglipron」開發上的第二次重大挫敗。早在 2023 年底，該公司就因患者無法耐受而終止了「Danuglipron」的每日兩次版本。此外，2023 年中也曾終止另一款口服減重藥，原因同樣是肝酵素異常升高。

儘管「Danuglipron」的開發終止，輝瑞仍強調其研究資料顯示該藥具備「具有競爭力的療效與耐受性」，且肝酵素異常的比率與市面上已獲批的 GLP-1 藥物相當。在約 1,400 位受試者的安全資料庫中，尚未觀察到廣泛的安全性問題。

輝瑞仍持續投資於其他減重藥物的研發，包括一款針對另一腸道激素「GIPR」的口服藥，目前已進入第二期試驗，以及另一款早期階段的每日一次口服 GLP-1 藥物。公司高層強調，減重領域仍是未來重點發展方向之一。