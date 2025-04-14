Sony宣布歐洲PS5漲價 指高通膨與匯率波動為主因

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-14 19:30

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Sony 於周日 (13) 宣布，因應當前「充滿挑戰的經濟環境」，調漲其主力遊戲主機 PlayStation 5(PS5) 數位版在歐洲、澳洲及紐西蘭的建議零售價格。此次漲價被視為 Sony 因應全球高通膨與匯率劇烈波動所作出的「艱難決定」。

根據 Sony 官方部落格的公告，在歐洲市場，PS5 數位版價格將從原本的 449.99 歐元上調至 499.99 歐元 (約 569.9 美元)。在英國，價格則從 389.99 英鎊調升至 429.99 英鎊。至於搭載藍光光碟機的 PS5 版本，則未在此次調漲範圍內，PS5 Pro 升級版也維持原價。

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Sony 指出，近期全球經濟環境不穩定，尤其是高通膨與匯率大幅波動，加重產品生產與供應鏈成本，因此不得不調整部分地區的產品售價。

報導指出，美國總統川普日前對超過 180 個國家實施所謂的「對等關稅」，進一步引發全球金融與匯率市場的波動。儘管川普後來對部分商品 (如智慧型手機) 提供了豁免或暫緩措施，但對全球經濟的不確定性仍造成影響。

針對這波漲價潮，位於東京的遊戲產業顧問公司 Kantan Games 執行長 Serkan Toto 表示，美國市場未來也可能出現 PS5 價格上漲的情況。他指出：「如果 Sony 能在美國維持價格不變，我會感到非常驚訝。從策略角度來看，現在正是調漲價格的『適當時機』，因為用戶的反彈相對有限。」

事實上，這並非 Sony 首次調漲 PS5 的售價。早在 2022 年，Sony 就曾在多個國家與地區進行價格調整，去年更在日本進一步上調主機售價。