川普考慮汽車零件關稅豁免 美車廠股價應聲翻紅

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-15 01:30

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美國總統川普周一 (14 日) 表示，他正考慮對汽車及零件進口的 25% 關稅進行部分豁免，以讓車廠有更多時間調整供應鏈、轉向美國本土製造。這番話為近期受高關稅衝擊的汽車產業釋出一線希望，但也為整體貿易政策增添更多不確定性。

川普在白宮對媒體表示：「我正考慮對汽車公司提供一些協助。他們正在改用來自加拿大、墨西哥等地的零件，但他們還需要一點時間，因為他們準備把生產移回美國。」

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目前，美國針對整車已實施 25% 的進口關稅，零件關稅則預定最晚於 5 月 3 日生效。雖然加拿大與墨西哥的汽車在符合《美墨加協定》(USMCA) 下的本地生產標準時可獲豁免，但汽車零件仍可能面臨廣泛加稅。

底特律三大車廠近幾周來不斷遊說白宮，要求排除某些低價零件。據知情人士透露，通用、福特與 Stellantis 表示願意承擔整車與大型關鍵零組件 (如引擎與變速箱) 的關稅，但若零件關稅全面上路，將導致成本飆升數十億美元，影響獲利並可能引發裁員，反而與「重振美國汽車業」的政策目標背道而馳。

川普同時透露，未來將可能對進口藥品加徵關稅，並強調這項政策將「很快」出爐。