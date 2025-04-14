〈財報〉高盛首季獲利報喜 交易部門營收創歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-14 20:09

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美國投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 周一 (14 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，憑藉市場波動帶動的股市交易熱潮，該行單季淨利年增 15%，達 47.4 億美元，創下亮眼表現。然而，在併購與首次公開募股 (IPO) 活動疲弱的背景下，其投資銀行業務仍面臨挑戰。

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根據財報，截至 3 月 31 日止的三個月，高盛每股獲利報 14.12 美元，優於市場預期，也高於去年同期的 11.58 美元；總營收達 151 億美元，超過分析師預估的 148 億美元。該季的股東權益報酬率 (ROE) 報 16.9%，高於市場預期。

圖：高盛財報

首季亮點來自股票交易部門，在全球貿易局勢緊張、金融市場劇烈波動的推動下，股市交易營收激增 27%，達到 41.9 億美元，創下歷史新高；固定收益、貨幣與大宗商品 (FICC) 交易收入則小幅上升 2%，至 44 億美元。

高盛執行索羅門 (David Solomon) 在聲明中表示：「雖然我們進入第二季時的經營環境已與年初大不相同，但我們仍有信心持續為客戶提供支持。」

不過，與交易部門的強勁表現形成對比，高盛的投資銀行收入仍處於低迷，該部門第一季營收年減 8%，至 19.1 億美元。由於企業客戶對高額併購與融資活動持保留態度，加上美國新關稅政策增加不確定性，使整體資本市場活動受限。

此外，高盛資產與財富管理部門上季營收為 36.8 億美元，略低於分析師預期的 38.4 億美元，年減約 3%。該部門目前管理資產總額達 3.17 兆美元，創歷史新高。高盛正試圖透過將私募股權基金開放給散戶，擴大穩定的手續費收入來源。

索羅門近來獲得一筆高達 8,000 萬美元的限制性股票獎勵，以延續其擔任執行長的任期至 2030 年，該決定遭到部分投資人顧問機構如 ISS 與 Glass Lewis 的批評，質疑薪酬過高且缺乏透明度。

高盛董事會預定於 4 月 23 日召開年度股東大會，屆時將就多項提案進行表決，包括高層薪酬方案。雖然投票結果不具法律約束力，但往往會影響未來的決策方向。

儘管高盛的交易部門強勢帶動整體營收表現，但外界對美國總統川普政府未來的經濟政策方向仍存疑慮。自新關稅措施公布以來，高盛股價已下跌 12%，而摩根大通 (JPM-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 則分別下跌 4% 與 9%。