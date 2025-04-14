Meta面臨FTC反壟斷案審判 Instagram與WhatsApp恐被迫分拆

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-14 20:20

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臉書 (Facebook) 母公司 Meta Platforms(META-US) 周一 (14 日) 在華盛頓迎來一場高風險的反壟斷審判，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 指控該公司藉由收購 Instagram 與 WhatsApp 來非法建立社群媒體壟斷地位，並要求法院強制 Meta 分拆這兩項業務。

該案於 2020 年由川普政府期間發起。FTC 指出，Meta 當年以數十億美元收購 Instagram(2012 年) 與 WhatsApp(2014 年)，目的在於「消除潛在競爭威脅」，確保臉書在社群平台的主導地位。

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若 FTC 勝訴，Meta 可能被迫出售 Instagram 與 WhatsApp，對其整體營收與市場地位將造成嚴重打擊。根據研究機構 eMarketer 預測，Instagram 在 2025 年預計將為 Meta 創造約 371 億美元的廣告收入，占其美國總營收超過一半，且每位用戶的營收表現也高於 Facebook。

Meta 法務長紐斯特德 (Jennifer Newstead) 在周日發文表示，此案「站不住腳」，並批評 FTC 的訴訟將「嚇阻科技投資」，同時抨擊川普政府一邊追打美國科技企業，卻又試圖挽救中國擁有的 TikTok，「荒謬至極」。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 預料將親自出庭作證。根據法庭紀錄，檢方將提問他過去在內部電子郵件中表達過「併購 Instagram 是為了排除潛在競爭對手」等言論，以及他對 WhatsApp 未來發展為社交網路的擔憂。

Meta 方面則主張，其併購行為有助於創新與用戶體驗提升，並強調目前社群媒體競爭激烈，包括抖音母公司字節跳動 (ByteDance) 的 TikTok、Google(GOOGL-US) 的 YouTube 以及蘋果 (AAPL-US) 的 iMessage 等均構成實質挑戰。Meta 還表示，今年一月 TikTok 在美國短暫被禁期間，臉書與 Instagram 的流量明顯上升，證明市場並非壟斷。

然而，FTC 則堅持 Meta 主導的是「用於與親友分享內容的平台」，其主要美國競爭者僅剩 Snapchat(SNAP-US) 與小型社群平台 MeWe。至於 TikTok、YouTube 與 X(前推特) 等偏向「向陌生人廣播內容」的平台，並不構成真正的替代選項。

該案由美國地方法院法官 James Boasberg 審理，他在去年 11 月裁定 FTC 提供的證據足以進入正式審理，但也指出「FTC 在法庭上要面對艱難的挑戰」。

審判預計將持續至七月，若 FTC 勝訴，還需進行第二階段的聽證程序，證明分拆 Instagram 與 WhatsApp 等措施能有效恢復市場競爭。