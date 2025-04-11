陸Q1進口美原油量暴跌、天然氣歸零！專家：能源貿易失控恐重演2020年負油價慘劇

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-11 14:50

‌



能源貿易正成為中美貿易戰煙硝中的關鍵戰場，在美國將中國商品加徵關稅稅率推升至 84%，中國迅速祭出反制措施，這場圍繞油氣資源的貿易博弈呈現出前所未有的激烈態勢。

中國《財經》雜誌報導，在美國對中國出口的各類商品中，石油和天然氣是最快受到關稅影響的一批產品。今年以來，美國出口到中國的石油數量驟降，天然氣則降為零。

‌



根據中國海關總署數據，今年前 3 月中國從美國進口的原油和液化天然氣 (LNG) 總量驟降至 53.6 萬噸，年減逾 7 成，3 月進口量更趨近於零。

報導指出，中國 2 月對美國原油和 LNG 加徵 15% 關稅的舉措，已為後續衝突埋下伏筆。當時美國以芬太尼問題為由對中國輸美商品加徵 10% 關稅，中方隨即在能源領域實施精準反制。隨著 4 月初中美相互將關稅稅率提升至 34%，這場貿易戰迅速升級為「史詩級對抗」。

美國在周二 (8 日) 單方面將稅率提高至 84% 後，中國 24 小時之內便以同等力道反擊，這種關稅升級模式在近代貿易史上實屬罕見。

能源貿易數據揭示這場博弈的殘酷現實。根據 Kpler 船舶追蹤數據，中國今年前 3 月進口美國原油量分別為 82.9 萬噸、27.8 萬噸及 25.8 萬噸，較去年同期降幅分別達 54%、76% 及 70%。中國今年前 2 月僅進口 LNG 共 26 萬噸，較去年同期銳減 44%。更令人玩味的是，本月中到港的 4 艘美國油輪和 2 船 LNG，命運因關稅政策突變而充滿變數。

這場貿易戰對全球能源市場衝擊已經開始顯現，WTI 期油價格周三 (9 日) 一天暴漲 4.65%，布蘭特也漲 4.23%，創下今年單日最大漲幅紀錄。

儘管國際能源總署 (IEA) 強調當前市場仍處於供過於求狀態，但市場神經已高度緊繃。值得關注的是，美國原油僅佔中國進口總量的 1.74%，LNG 佔比也不過 5.43%，這種低依賴度讓中國能從容應對供應波動。

中國國家能源委員會專家王能全說：「中美能源貿易從未形成共生關係，而是始終保持著可替代的競爭本質。」

在這場能源貿易戰中，市場主體的因應策略展現出驚人的彈性。中國能源企業已開始調整採購策略，沙烏地阿拉伯、俄羅斯等傳統供應國趁機擴大市佔率。

根據美國能源部數據，今年首季該國 LNG 出口量年減 23%，創近五年最大跌幅，而同一時間歐洲買家正以折扣價搶購美國原油，這種市場自發的調節機制正重塑全球能源貿易流向。

值得關注的是，中美 2020 年簽署的經貿協定中關於能源採購的條款，在關稅戰背景下已形同虛設。

面對持續升級的貿易戰，王能全表示，能源是全球經濟的命脈，若貿易體系紊亂將產生連鎖反應。2020 年疫情初期國際油價暴跌至負值的教訓猶在眼前，當前全球能源供應鏈的脆弱性更甚往昔。