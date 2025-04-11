貿易戰新局：人民幣貶值是否將成中國反制武器？

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-11 18:17

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近期人民幣兌美元匯率走貶，引發市場對於中國是否將藉由貨幣貶值，做為其與美國日益加劇貿易戰的反制手段的揣測。中國離岸人民幣兌美元匯率本周稍早觸及 7.4287 的歷史新低，此前中國人民銀行將人民幣兌美元中間價設定在 2023 年以來最弱的水準。此外，在岸人民幣周四 (10 日) 也貶至 7.3509 兌一美元，為 2007 年以來的最低點。

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CNBC 對 11 位分析師進行的調查顯示，大多數人並不認為人民幣在長期內會大幅貶值。相反地，經濟學家預計中國央行將會採取有序且漸進式的貶值。

匯豐銀行亞洲外匯主管 Joey Chew 直言：「人民幣貶值不會成為中國反制美國關稅的工具之一。」她表示：「事實上，快速貶值可能會削弱消費者信心並引發資本外逃的風險。」

中國在 2015 年人民幣貶值後，資本外流加速。國際金融協會的數據顯示，當年中國的資本外流近 7000 億美元。鑑於中國經濟已呈現放緩跡象，加上美國關稅快速上升威脅出口，大規模的資本外流可能會使決策者的處境更加複雜。

歐亞集團中國區主管 Dan Wang 認為：「貶值已不再是一種有效的貿易武器。」她補充說，這樣做本身就會「引發金融危機」。

Wang 指出，資本外逃是北京最擔憂的問題。她補充說：「政府將盡一切努力向市場保證其有能力抵抗美國的制裁，並阻止市場上任何人做空人民幣。」此外，由於目前美國對中國進口商品的關稅已高達 145%，人民幣貶值所能帶來的效益也有限。

資深投資人 David Roche 說：「我認為中國希望在包括匯率在內的每個變數上都被視為穩定的中心。」

Roche 指出，鑑於中國是美國最大的商品供應國，人民幣貶值也可能反而讓美國「更容易得利」。他表示：「讓美國為此付出代價的最佳方式是保持貨幣穩定。」