關稅成本開始轉嫁！美國消費者紛紛「曬單」熱議
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 12:20
全球前 3 大記憶體製造商美光開第一槍，宣布將加收產品附加費，將關稅轉嫁給客戶。不只企業，最近美國民眾也發現，消費時也被收了一筆「關稅附加費」，紛紛上網「曬單」議論。
發出截圖的美國網友指出，這張電子帳單是一個美國母親給孩子購買夏裝留下的。帳單顯示，這些衣服折扣後總價為 411.71 美元，其中包含了一筆 44.09 美元的費用，項目名稱為「關稅附加費」。
這位母親詢問發現，這筆費用是服裝零售商根據產品各部分的生產地區，乘以美國政府對各國加徵的關稅稅率計算出來的一筆費用，零售商將這些成本命名為「關稅附加費」後轉移給了美國消費者。
根據多家外媒報導，目前正有越來越多的美國公司已經或正準備採取相同的做法，將自己承受的關稅成本轉嫁給消費者。
美國網友也開始「曬單活動」，分享自己購物賬單裡關稅附加費的數字，許多人都抱怨這筆費用佔總消費的比例實在太高了。
一名在購物平台有 VIP 權益的網友分享，一筆 89.95 美元的購物清單包含了 6.12 美元的關稅附加費，這筆錢還不能享受平台的「先用後付」權益，導致他必須立刻支付，這給他帶來了不少麻煩。
還有善於計算的網友分析起了大家曬出的帳單，並藉助關稅附加費佔總消費的比例推算這些產品背後可能採用了哪些地區生產的零件。
從計算結果和網友查到的資訊來看，「中國製造」已經充斥在他們的日常生活之中。然而，自從帳單有了關稅附加費這一項後，美國民眾可以非常清晰、量化地看到自己為加徵關稅支付的「代價」到底有多少。
儘管支付關稅附加費令人不是很愉快，但許多美國網友都對單列這項費用的帳單表示歡迎。還有人建議關稅附加費改名叫「美國加徵的關稅附加費」，讓美國消費者看清楚這個成本到底是因為誰產生的。
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