近3年金價狂漲5成！法人：關稅重砲助攻+4大利多 金礦股補漲威力可期
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-08 18:32
2025 年的清明假期全球股市腥風血雨，在避險資產中，黃金是否能持續發光發熱，短期亦受到市場連累，後市怎麼看？施羅德投資產品發展部剖析，過去三年，金礦股累計上漲達 31.8%，略低於金價 48.9% 的表現，加上四大利多支撐金價上攻，金礦股仍有進一步上漲和補漲的空間。
截至 4 月 4 日的最新統計顯示，黃金市場是今年以來表現亮眼的資產之一，金價今年以來上漲 14.5%，富時金礦指數也攀升了 26.9%，台灣核准的 6 檔黃金基金，平均漲幅亦達 25.3%，這一連串數字不僅印證了黃金在避險資產中的地位，更顯示出金礦股不減的爆發潛力。
近幾天金價與金礦股出現短期快速下殺，但震盪往往伴隨著政策調整和經濟不確定性，施羅德 (環) 環球黃金產品經理林良軍說明，上星期，川普政府宣布的對等關稅政策引發全球股市有如遭遇核彈衝擊，此舉使得投資者對未來經濟前景產生疑慮，避險資產的需求因而急劇上升。
至於上週連續 2 天的美股崩盤，黃金上星期單週小跌 5.4%，有券商更新報告指出，黃金股價的下跌，與美股其他部位被斷頭追繳融資的保證金或槓桿餘額有關，類似情形同樣出現在能源價格上，顯示並非黃金基本面不好，而是整體風險性資產賣壓湧現，黃金受到短線多殺多與被迫減碼的連帶效應。
但這一切是否意味黃金向上優勢不再？觀察今年以來，即便美股下跌，黃金股價依然持續上漲，是直到上週激烈的崩跌才出現一個周線收黑，與此同時，林良軍總結以下論點，國際態勢依然支撐金價的漲勢潛力：
1. 美元貶值
2. 美股下跌的對沖資產
3. 貿易戰與關稅的不確定因素，放大避險需求
4. 全球央行等需求，包含中國央行持續加碼黃金，而印度則調降黃金進口稅。此外，僅 1 月份，美國的黃金進口額就達到了 308 億美元，加上紐約商品交易所的黃金庫存創下歷史新高，顯示出市場對黃金資產的極大需求。
從法人機構的專業角度來說，全球多家重量級投資銀行均對黃金未來走勢給予正向評價，提高了目標價位，反映出機構投資者在面對股市波動和全球經濟不確定性時，選擇逢低布局黃金及金礦股的策略。透過這樣的策略，市場參與者有望在避險情緒升溫的同時，獲得長期的資本增值機會。
過去三年，金礦股累計上漲達 31.8%，儘管漲幅略低於金價 48.9% 的表現，但這也意味著金礦股仍有進一步上漲和補漲的空間。在全球經濟與貿易環境充滿不確定性的背景下，黃金市場憑藉其獨特的避險功能和長期增值潛力，吸引廣大投資者的目光。
林良軍總結，投資黃金或黃金股票可以有效分散投資組合，特別是因應經濟震盪與通膨壓力。富時金礦指數成份股僅 20 檔，施羅德 (環) 環球黃金追蹤全球超過 100 檔金礦公司，掌握更多高成長的投資機會，聚焦高成長潛力的中小型金礦股，由於以往較少分析師關注，股價被低估，因此多頭時中小金礦股往往漲勢強勁。
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