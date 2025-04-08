近3年金價狂漲5成！法人：關稅重砲助攻+4大利多 金礦股補漲威力可期

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-08 18:32

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2025 年的清明假期全球股市腥風血雨，在避險資產中，黃金是否能持續發光發熱，短期亦受到市場連累，後市怎麼看？施羅德投資產品發展部剖析，過去三年，金礦股累計上漲達 31.8%，略低於金價 48.9% 的表現，加上四大利多支撐金價上攻，金礦股仍有進一步上漲和補漲的空間。

截至 4 月 4 日的最新統計顯示，黃金市場是今年以來表現亮眼的資產之一，金價今年以來上漲 14.5%，富時金礦指數也攀升了 26.9%，台灣核准的 6 檔黃金基金，平均漲幅亦達 25.3%，這一連串數字不僅印證了黃金在避險資產中的地位，更顯示出金礦股不減的爆發潛力。

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近幾天金價與金礦股出現短期快速下殺，但震盪往往伴隨著政策調整和經濟不確定性，施羅德 (環) 環球黃金產品經理林良軍說明，上星期，川普政府宣布的對等關稅政策引發全球股市有如遭遇核彈衝擊，此舉使得投資者對未來經濟前景產生疑慮，避險資產的需求因而急劇上升。

至於上週連續 2 天的美股崩盤，黃金上星期單週小跌 5.4%，有券商更新報告指出，黃金股價的下跌，與美股其他部位被斷頭追繳融資的保證金或槓桿餘額有關，類似情形同樣出現在能源價格上，顯示並非黃金基本面不好，而是整體風險性資產賣壓湧現，黃金受到短線多殺多與被迫減碼的連帶效應。

但這一切是否意味黃金向上優勢不再？觀察今年以來，即便美股下跌，黃金股價依然持續上漲，是直到上週激烈的崩跌才出現一個周線收黑，與此同時，林良軍總結以下論點，國際態勢依然支撐金價的漲勢潛力：

1. 美元貶值

2. 美股下跌的對沖資產

3. 貿易戰與關稅的不確定因素，放大避險需求

4. 全球央行等需求，包含中國央行持續加碼黃金，而印度則調降黃金進口稅。此外，僅 1 月份，美國的黃金進口額就達到了 308 億美元，加上紐約商品交易所的黃金庫存創下歷史新高，顯示出市場對黃金資產的極大需求。