又一華爾街巨擘發聲！避險基金大亨Griffin批川普關稅：巨大政策錯誤 損害中產階級利益

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-08 11:50

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有「避險基金之王」之稱的 Citadel 創辦人 Ken Griffin 周一 (7 日) 在邁阿密大學百年校慶活動上表示，美國總統川普最新的關稅政策相當於對美國家庭徵收重稅，是政府的「巨大政策錯誤」，並損害中產階級的利益。

Griffin 在活動上還呼籲聽眾向川普表達意見，呼籲總統退一步。他並以一個年收入 5 萬美元的中產階級或經濟困難家庭為例解釋道：「你的雜貨、烤麵包機、新吸塵器、新汽車的成本將增加 20%、30%、40% 是不對的，即便即使就業機會回到美國的夢想成真，那也是一個 20 年的夢想。 不是 20 個星期。 不是 2 年，而是幾十年。」

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自川普上周宣布對等關稅以來，全球股票市場大跌，數兆美元市值蒸發，導致其他國家威脅採取反制措施，越來越多的知名金融大咖已就關稅政策引發的危險發聲。

Griffin 是共和黨大金主，根據 OpenSecrets 數據，在去年美國總統大選期間，他至少向支持共和黨的政治行動委員會捐贈 1 億美元，即使這些資金未用於支持川普的競選活動。

這並不是 Griffin 第一次對川普關稅政策提出異議，他在今年 2 月稱關稅是不良的談判工具，因此舉會播下與盟友的不信任種子，並可能削弱美國人的競爭優勢。

Griffin 還說，全球對川普高於預期的關稅的反對恐削弱美國影響力。「我們引領世界 70 到 80 年，我真的很擔心我們會失去自由世界領導者的角色。我們正走在這樣的道路上。」

川普另一大金主、避險基金經理人 Bill Ackman 日前也發文警告，若川普不停止關稅政策，將會出現「經濟核冬天」。