高盛再上調美國衰退機率至45% 預估Fed六月降息

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-07 20:28

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路透周一 (7 日) 報導，高盛 (GS-US) 將美國經濟衰退機率上調至 45%，較之前的 35% 再度調整，這是該行一周內第二次上調預測，主要受到貿易戰升級的影響，越來越多的投資銀行也在紛紛調整對衰退的預期。

高盛的衰退機率預測在上周初已從 20% 大幅上升，原因是美國總統川普計劃徵收的新關稅將可能動搖全球經濟。幾天後，川普宣布加徵超出市場預期的關稅，引發全球市場的大規模拋售。

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自此以來，至少有 7 家頂尖投資銀行上調了衰退風險預測。摩根大通 (JPM-US) 將美國及全球經濟衰退的機率提高至 60%，主要擔心關稅不僅會推高美國通膨，還會引發其他國家的報復性措施，中國已經先行宣布。

此外，高盛在周日下調對 2025 年美國經濟成長的預測，將成長率從 1.5% 調整至 1.3%。儘管如此，這一預測仍高於富國銀行 (WFC-US) 投資研究所 (WFII) 對 2025 年成長的 1% 預期，而摩根大通則預計按季計算美國經濟將萎縮 0.3%。

提前降息預期

高盛仍預估美國聯準會 (Fed) 將在接下來的三次會議中分別降息 1 碼 (25 個基點)，但預料第一次降息將提前至 6 月，而非此前預期的 7 月。

摩根大通預估，Fed 將在 2025 年剩下的五次會議中每次降息一次，並在 1 月再次降息，讓基準利率降至 3%。此前，該行預估 Fed 將在今年降息兩次，從目前的 4.25%-4.50% 利率範圍進行調整。