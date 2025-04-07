〈美對等關稅〉英國首相施凱爾將宣布：全球化結束 進入新經濟時代

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-07 20:01

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根據外媒周一 (7 日) 報導，英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 近日將公開宣布「全球化結束」，並強調英國及全球經濟體系已進入一個新的時代。這一言論正值美國對英國商品徵收 10% 關稅之際，顯示出當前國際貿易格局的重大變化。

施凱爾的辦公室向《星期日泰晤士報》(Sunday Times) 表示：「世界已經發生變化，全球化結束了，現在我們進入了一個新的時代。」他強調，工黨政府將采取更為積極的改革措施，致力於解決全國各地民眾的需求。

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此次施凱爾的言論，無疑是針對美國總統川普對來自英國的商品徵收 10% 關稅的回應。施凱爾計劃在本周的重要演講中，對川普的關稅決策提出強烈批評，同時也承認自由貿易和不受限制的移民政策存在的不足。

在對美國關稅的反應同時，英國政府仍在積極推動與美國達成貿易協議。根據唐寧街的消息，兩國的貿易談判已經進入「進一步階段」，並且主要框架已基本確定。

根據《衛報》(The Guardian) 的報導，英國政府在談判過程中提出的讓步之一是減少美國科技企業的稅負，並擴大徵稅範圍覆蓋更多公司，但總體稅收不會下降。