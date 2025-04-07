〈美對等關稅〉德國經濟部長呼籲歐盟動用強而有力的工具回擊

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-07 19:37

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根據彭博周一 (7 日) 報導，德國希望歐盟考慮使用其最強大的工具，來回應美國總統川普發動的貿易戰。德國經濟部長哈柏克 (Robert Habeck) 表示：「我們必須仔細研究反脅迫工具，這些措施遠遠超越了關稅政策。」他指出這一措施將使歐盟能夠針對大型科技公司進行打擊。

報導指出，這一工具通常被稱為歐盟貿易武器庫中的「重型火箭筒」(Bazooka)，主要作為防止主要貿易夥伴 (如中國或美國) 進行經濟脅迫的威懾手段。

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這一反脅迫工具允許歐盟採取多種措施，包括限制第三國服務在歐洲市場的運營，但該工具的使用過程繁瑣，旨在首先促進對話並確保各成員國的控制權。上周末，法國已經提出一種回應方式可能是對美國大型科技平台的數據使用進行監管。

哈柏克在盧森堡與歐盟貿易部長會議期間發表上述言論。奧地利貿易部長哈特曼多夫 (Wolfgang Hattmannsdorfer) 也表示，雖然談判是「首要任務」，但如果談判失敗，對科技公司徵稅將是可選的應對方式。

西班牙經濟部長奎爾波 (Carlos Cuerpo) 則表示，他對此類行動也持開放態度。奎爾波受訪時說：「我們需要在回應中找到合適的平衡，保持冷靜。」他表示：「首先，這是一個訊息，當然我們的對話渠道是開放的，我們希望進行談判。但如果我們無法達成協議，我們準備使用我們的工具，這些工具包括從關稅到更廣泛的措施，這些措施不僅能涵蓋商品，還能涉及其他領域。」

歐盟的各部長目前正努力縮小在如何應對川普加劇的關稅戰爭上的分歧，該戰爭已經對全球市場造成了重創。

此次會議的主持人、波蘭的巴拉諾夫斯基 (Michal Baranowski) 強調與美國進行緊急談判的必要性。他說：「很明顯，這場對抗中不會有贏家。到目前為止，我們看到的做法也許有點『先開火，後談判』的意味。我希望我們能儘快轉向談判，與美國進行認真的談判，因為跨大西洋經濟關係仍然是全球最大的。」

由於美國總統川普沒有顯示出任何退讓的跡象，歐盟可能會在努力進行反制步驟的同時，探索讓步的選項，以在談判桌上占據有利位置，並為可能的反擊做好準備。歐盟貿易負責人塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 上周五在一次閉門會議中告訴外交官，川普團隊並不清楚他們想要什麼。

一些歐洲官員擔心，這場報復性貿易衝突似乎是不可避免的，並且一些歐盟國家認為，啟動反脅迫工具還為時過早。

立陶宛外交部長布德里斯 (Kestutis Budrys) 表示，歐盟不應該「急於使用它」，拉脫維亞的尤爾蘇爾斯基 (Artjoms Ursulskis) 則認為不應該將服務業作為目標。