〈美股早盤〉主要指數走低 投資人靜待川普公布關稅細節

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-02 21:41

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美股主要指數周三 (2 日) 開盤走低，投資人靜待美國總統川普稍晚宣布關稅細節，以評估其對全球經濟、企業獲利和通膨影響。

截稿前，道瓊工業指數跌近 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌逾 110 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.7%。

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美股期貨在川普即將公布關稅細節前下滑，公債殖利率升至一個月來的最高點。市場對即將公布的貿易政策充滿不確定性，投資人普遍處於高度警戒狀態。

最新數據顯示，美國企業的招聘增速超出預期，根據 ADP 研究，3 月新增 15.5 萬個職位，表現優於預期。

隨著川普的關稅計劃將於白宮玫瑰園公布，市場對此事持高度關注。據報導，白宮正在考慮多種提案，包括為各國設置不同的關稅層級，或採取更多定制化的對等關稅計畫。白宮表示，這些關稅將立即生效，但川普願意進行後續談判。

對於關稅的不確定性本周引發華爾街的劇烈波動，投資人擔心與貿易夥伴的長時間且可能充滿爭議的談判將對經濟成長構成壓力，並對企業獲利帶來影響。

貝萊德 EMEA 基本股票部門首席投資官 Helen Jewell 表示：「目前市場的不確定性如此巨大，沒有地方可以完全避險。」她認為，川普的關稅公告不會消除這種混亂，反而可能加劇市場風險。她指出：「事實上，這會讓市場的風險延續下去。」

另外，歐洲的斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 下跌 1.2%，其中醫療保健類股受挫，美國衛生部的大規模裁員使疫苗和基因療法的前景蒙上陰影。

與此同時，其他國家也在加緊準備對美國進行報復。據知情人士透露，中國已經採取措施，限制當地企業在美國的投資。歐盟執委會在日前誓言將對美國的關稅措施作出報復。

Janus Henderson 投資公司的投資組合經理 Oliver Blackbourn 說：「或許最重要的問題是，這一公告是否會使全球經濟陷入衰退。」

美國關稅的影響也成為央行行長熱議的話題。里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 表示，關稅可能會同時推高通脹和失業率。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則認為，單次關稅應該對價格影響是暫時性的，但如果消費者和企業停止消費和投資，將是一團混亂。

截至台北時間周三（2 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 4.41%，至每股 256.62 美元

特斯拉報告稱，2025 年第一季交付 336,681 輛車、生產 362,615 輛，儘管預期交付量在 36 萬至 37 萬輛之間，最終未達市場預期。去年同期，特斯拉交付 386,810 輛、生產 433,371 輛。該公司表示，Model 3 和 Model Y 的交付量達到 323,800 輛，總共交付 12,881 輛其他車型，包括 Cybertruck。儘管面臨部分工廠的計劃性停產，特斯拉仍推進了 Model Y 的升級生產。

Visa(V-US) 早盤股價下跌 0.46%，至每股 344.76 美元

Roblox(RBLX-US) 早盤股價上漲 1.31%，至每股 61.79 美元

遊戲平台 Roblox 日前表示，將與 Google(GOOGL-US) 合作，提供鼓勵玩家參與的廣告，以開拓更多收入。每日活躍用戶達 8,500 萬的 Roblox 指，獎勵影片廣告允許用戶透過觀看最多 30 秒的全螢幕影片廣告獲得遊戲內福利。未來幾周內，Google 將幫助 Roblox 擴大廣告力道，以滿足品牌和代理商的需求。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 ADP 新增就業人數報 15.5 萬，預期 11.8 萬，修正後前值 8.4 萬

美國 2 月耐久財訂單月增率修正值報 1.0%，預期 0.9%，前值 0.9%

美國 2 月工廠訂單月增率報 0.6，預期 0.5%，前值 1.8%

華爾街分析：