印度擬降電動車關稅促美貿易協議 激怒本土汽車業者

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-02 20:19

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根據路透周三 (2 日) 援引知情人士消息報導，印度計劃降低電動車進口關稅，並拒絕本土汽車製造商要求推遲此舉至 2029 年的請求。印度政府優先考慮與美國達成貿易協議，這一政策的改變可能對本地汽車業造成衝擊，尤其是對於本地電動車製造商來說。

據了解，在地汽車製造商目前正在遊說印度總理莫迪政府，要求推遲削減電動車關稅，直到 2029 年，並希望逐步將關稅降至 30% 左右，原本的關稅高達約 100%。然而，印度政府的計劃仍然是縮短關稅削減的時間表，這讓當地汽車業者感到不滿。

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印度的商務部和印度汽車製造商協會 (SIAM) 並未立即回應有關此次政策調整的置評請求。知情人士表示，印度的這一關稅削減計畫是為與美國達成貿易協議，儘管川普在周三計劃宣布針對貿易夥伴的對等關稅。

然而，這對於本地企業如塔塔汽車 (Tata Motors) 和馬恆達集團 (Mahindra & Mahindra) 來說卻是一個挫折，因為這些公司已經在本土電動車製造上投入了數百萬美元，並計劃繼續擴大投資。

當地汽車業者擔心，與美國達成的協議將對印度本土的電動車市場構成挑戰，並加劇與歐盟和英國等貿易夥伴的競爭，這可能會加劇印度快速增長的電動車市場的競爭壓力。

據悉，印度的電動車銷售由塔塔汽車主導，2024 年僅占總車輛銷售量 430 萬輛的 2.5% 左右，印度政府的目標是到 2030 年將這一比例提高到 30%。

汽車製造商表示，對於汽油車型的即時關稅削減可接受，但他們的電動車投資與印度政府的本地製造補助計畫緊密相連，該計畫持續到 2029 年。