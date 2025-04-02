美3月小非農就業超預期新增15.5萬人 就業市場穩健

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-02 20:28

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美國周三 (2 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，3 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.5 萬人，遠高經濟學家預期的 11.8 萬人，也遠遠超過 2 月上修後的 8.4 萬人。這份報告不僅顯示出勞動市場的韌性，並打破 2 月因為嚴重天氣影響而表現疲弱的局面。

3 月 ADP 新增就業人數大幅反彈。(圖：ZeroHedge)

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3 月的新增就業人數是自 2 月上修後 8.4 萬人以來的顯著回升。相比於市場預測的 11.8 萬人，ADP 的數據超預期。報告指出，專業與商業服務業、金融業和製造業等行業領跑就業人數成長。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示，儘管面臨政策不確定性和消費者情緒低迷，3 月的就業成長仍顯示出美國經濟和各行各業雇主的積極態度。儘管面臨川普政府政策的不確定性和消費者信心下滑，但整體來看 3 月的就業數據對經濟來說是個好消息。

根據 ADP 的數據，製造業新增 2.1 萬就業人數，這是自 2022 年 10 月以來最大增幅，服務業也新增 13.2 萬人。與此同時，交通運輸和公用事業行業減少 6,000 人，資源開採和礦業的工作崗位則減少 3,000 人。

服務業就業從 2 月的疲軟中大幅反彈，而商品製造業就業成長放緩。(圖：ZeroHedge)

製造業新增就業 2.1 萬人，這是自 2022 年 10 月以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

薪資成長方面，3 月的數據顯示，換工作的員工薪資年增 6.5%，而保持現有工作的員工薪資成長 4.6%。這表明勞動市場的流動性有所減少，並且兩者之間薪資差距達到自去年 9 月以來的最低點。

薪資成長正在降溫，意味著所謂的「跳槽紅利」正在消失。(圖：ZeroHedge)

儘管如此，ADP 的報告強調，整體數據顯示美國就業市場仍然穩定。根據日前勞工統計局 (BLS) 的數據，職位空缺與失業人員的比例幾乎達到平衡，這與幾年前職缺數量是失業人數的兩倍的情況形成鮮明對比。

在此報告發布的同時，市場還將留意關注美國勞工部 (DOL) 即將公布的非農就業報告。市場預計該報告將顯示 3 月非農就業人數成長約 14 萬，略低於 2 月的 15.1 萬。值得注意的是，ADP 報告和非農就業報告方法不同，兩者的數據有時會出現較大差異。