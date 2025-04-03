Netflix增加語言選項 滿足全球觀眾需求

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-03 00:00

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串流媒體巨擘 Netflix(NFLX-US)周三 (2 日) 宣布，針對電視觀眾推出更強大的語言選項，允許用戶選擇任何影視作品字幕和配音的語言清單。此舉旨在讓 Netflix 的全球目錄在語言上更具可達性，尤其是當該平台的觀眾群中，幾乎三分之一來自非英語節目時。

Netflix 表示，像是韓國熱門劇集《魷魚遊戲》、西班牙劇《柏林》和奧斯卡獲獎的德國電影《西線無戰事》等作品的語言選擇，幫助這些作品吸引來自世界各地的粉絲，突破本國語言的限制。

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Netflix 現在提供 33 種語言的字幕和 36 種語言的配音，範圍涵蓋其廣泛的影視作品目錄。不過，具體的語言選擇會依照不同的作品而有所不同。之前，用戶只能在電視上選擇少數語言選項，但這次的更新將改變這一限制，給予觀眾更多的選擇。

Netflix 表示，這項改變是根據觀眾每月提出的數千條語言需求而進行的。該功能目前已經在行動設備和網頁瀏覽器上推出，並計畫在未來擴展到更多設備上。