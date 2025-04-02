馬士基警告：川普關稅政策將擾亂全球航運需求

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-02 20:00

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美國總統川普新一輪的關稅政策，尤其是「對等關稅」計畫，正引發全球航運業的極大關注。隨著貿易戰升級，海運業者正面臨供應鏈中斷、運輸需求下降的風險，並且企業也在努力應對不斷變化的關稅規則。

丹麥航運巨擘馬士基 (Maersk) 周三 (2 日) 在其定期全球市場展望中指出，儘管 2025 年初美國需求保持強勁，但川普的關稅政策可能會對全球貿易流動造成抑制作用，尤其是在不確定的地緣政治環境下。馬士基強調，儘管美國經濟成長是目前的主要預期情境，但關稅問題依然無法預測，並且美國消費者信心的下降也可能影響全球經濟。

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馬士基進一步表示，美國的關稅政策使得企業在庫存策略上做出調整，一些公司加快進口並增加儲存空間以應對潛在的關稅影響。該公司還指出，雖然美國的庫存水準在 2 月繼續擴張，但這也顯示出貿易流動的潛在問題。特別是美國消費者信心連續四個月下降，可能導致消費者支出變得更加謹慎，進而對全球經濟造成連鎖反應。

根據美國零售業領袖協會 (Retail Industry Leaders Association) 副總裁哈登 (Blake Harden) 的說法，關稅的逐步加徵已經導致企業的困惑，許多企業未能獲得足夠的時間和指導來應對這些變動。

John S. James Co. 進口合規主管強森 (Kit Johnson) 表示：「企業無法從一週到下一週預測他們的進口成本。」由於關稅的不確定性，許多美國進口商選擇增加空運費用，提前運送汽車和其他商品，以避開即將加徵的關稅。

儘管目前美國的集裝箱進口量創下新高，但這種「提前加載」的策略只是暫時的解決方案。隨著報復性關稅的升級，貿易戰可能會進一步抑制需求。標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 預測，2025 年美國海運集裝箱貨物進口量將下降 0.7%，儘管第一季成長強勁，但隨著關稅的影響，第二季的成長預計會放緩。

中國貨船高額港口費 加劇對航運業擔憂

此外，川普的另一項計畫，即對來自中國的貨船徵收高額港口費，也加劇對航運業的擔憂。反對者警告，這一措施可能會對美國的農業和能源出口造成重大損害，並可能再次引發港口混亂，影響貨物的正常運輸。

馬士基和其他航運公司也表示，持續不斷的關稅變化和不確定的政策環境，讓企業在制定供應鏈和運輸計劃時陷入了困境。Xeneta 的首席分析師桑德 (Peter Sand) 表示：「當規則不斷改變時，企業無法做出重要的決策。」隨著美國海關和邊境保護局 (CBP) 努力重新編程和測試新關稅系統，關稅對運輸行業的影響仍在不斷擴大。