〈美股盤後〉4月2日關稅宣布後立即生效 那指結束連四黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-02 04:24

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川普對等關稅倒數之際，美國 ISM 製造業活動今年來首度萎縮，美股週二 (1 日) 走勢依舊震盪，標普 500 指數上漲 0.4%。道瓊指數下跌 12 點。那指上漲 0.9%，結束連續四個交易日下滑趨勢。

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 週二表示，美國總統川普將於 4 月 2 日對廣泛貿易夥伴徵收新關稅，該措施將於 4 月 2 日立即生效。

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川普正在考慮一系列措施，可能向幾乎所有貿易夥伴徵收 20% 關稅、累進關稅措施或針對各國採取的客製化關稅措施。預計川普將於週三美東時間下午 4 時 (台灣時間週四凌晨 4 時) 宣布新關稅的細節。

由於新關稅實施細節的不確定性，一些企業暫停投資計畫，美國 3 月 ISM 製造業活動出現今年以來首次萎縮，物價連續第二個月大幅上漲。

耶魯大學預算實驗室週二計算，若實施全面關稅將導致通膨率上升 2% 以上，而假設聯準會不採取反制措施，將導致每個家庭的購買力損失 3,400 至 4,200 美元。

美股週二 (1 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 11.8 點，或 0.03%，收 41,989.96 點。

那斯達克指數上漲 150.6 點，或 0.87%，收 17,449.89 點。

S&P 500 指數上漲 21.22 點，或 0.38%，收 5,633.07 點。

費城半導體指數上漲 12.03 點，或 0.28%，收 4,282.46 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 150.16 點，或 1.30%，收 11,674.13 點。

標普 11 大板塊中，非必需消費品領漲，金融與醫療保健收低。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊揚。Meta (META-US) 上漲 1.67%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.57%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.81%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.00%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.59%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.63%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.33%。

企業新聞

小鵬汽車 3 月交車智慧電動車 33205 輛，連續第五個月交車量超 3 萬輛。理想汽車交付量年增 26.5%。蔚來交車增長 26.7%。

特斯拉 (TSLA-US) 走高 3.59% 至每股 268.46 美元。特斯拉在歐洲幾個主要市場的銷售再次下滑，這進一步顯示出隨著來自中國的競爭加劇，及部分消費者對馬斯克政治觀點的反感，特斯拉正面臨銷售困境。

聯電 ADR (UMC-US) 收低 2.38% 至每股 6.98 美元。格芯和聯電近日傳出探索合併的可能性，不過，聯電官方週二予以否認。

Meta(META-US) 升 1.67% 至每股 586.00 美元。外媒報導，Meta 最快在今年底推出首款螢幕眼鏡，目前在加緊開發代號 Hypernova 的豪華版智慧眼鏡，預計售價超過 1,000 美元。

華爾街分析

分析師表示，可以肯定的是，美國實際關稅稅率或達至少 1940 年代以來的最高，這給已在應對成長放緩和通膨持續上升的美國經濟帶來壓力。

巴克萊指出：「隨著早期信心指標惡化，實體經濟活動放緩的證據正變得更加確鑿。」

Tickmill 集團分析師 Patrick Munnelly 發布報告稱：「川普關稅政策的細節仍不明確，促使交易員在全球市場面臨劇烈波動時保持謹慎。市場擔心關稅對美國經濟成長與通膨的潛在影響，這種擔憂抑制關稅公布前的大規模投資行動。」