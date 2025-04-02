〈美股盤後〉4月2日關稅宣布後立即生效 那指結束連四黑
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-04-02 04:24
川普對等關稅倒數之際，美國 ISM 製造業活動今年來首度萎縮，美股週二 (1 日) 走勢依舊震盪，標普 500 指數上漲 0.4%。道瓊指數下跌 12 點。那指上漲 0.9%，結束連續四個交易日下滑趨勢。
白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 週二表示，美國總統川普將於 4 月 2 日對廣泛貿易夥伴徵收新關稅，該措施將於 4 月 2 日立即生效。
川普正在考慮一系列措施，可能向幾乎所有貿易夥伴徵收 20% 關稅、累進關稅措施或針對各國採取的客製化關稅措施。預計川普將於週三美東時間下午 4 時 (台灣時間週四凌晨 4 時) 宣布新關稅的細節。
由於新關稅實施細節的不確定性，一些企業暫停投資計畫，美國 3 月 ISM 製造業活動出現今年以來首次萎縮，物價連續第二個月大幅上漲。
耶魯大學預算實驗室週二計算，若實施全面關稅將導致通膨率上升 2% 以上，而假設聯準會不採取反制措施，將導致每個家庭的購買力損失 3,400 至 4,200 美元。
美股週二 (1 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王齊揚。Meta (META-US) 上漲 1.67%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.57%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.81%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.00%。
費半成分股普遍收紅。輝達 (NVDA-US) 上漲 1.63%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.37%；博通 (AVGO-US) 漲 0.65%；高通 (QCOM-US) 跌 0.36%；AMD (AMD-US) 漲 0.039%；美光 (MU-US) 上漲 2.09%。
台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.59%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.63%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.33%。
企業新聞
中國電動車製造商「蔚小理」3 月銷售成績不俗，小鵬汽車 (XPEV-US) 上漲 1.16%、理想汽車 (LI-US) 1.75%、蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 1.57%。
小鵬汽車 3 月交車智慧電動車 33205 輛，連續第五個月交車量超 3 萬輛。理想汽車交付量年增 26.5%。蔚來交車增長 26.7%。
特斯拉 (TSLA-US) 走高 3.59% 至每股 268.46 美元。特斯拉在歐洲幾個主要市場的銷售再次下滑，這進一步顯示出隨著來自中國的競爭加劇，及部分消費者對馬斯克政治觀點的反感，特斯拉正面臨銷售困境。
聯電 ADR (UMC-US) 收低 2.38% 至每股 6.98 美元。格芯和聯電近日傳出探索合併的可能性，不過，聯電官方週二予以否認。
Meta(META-US) 升 1.67% 至每股 586.00 美元。外媒報導，Meta 最快在今年底推出首款螢幕眼鏡，目前在加緊開發代號 Hypernova 的豪華版智慧眼鏡，預計售價超過 1,000 美元。
華爾街分析
分析師表示，可以肯定的是，美國實際關稅稅率或達至少 1940 年代以來的最高，這給已在應對成長放緩和通膨持續上升的美國經濟帶來壓力。
巴克萊指出：「隨著早期信心指標惡化，實體經濟活動放緩的證據正變得更加確鑿。」
Tickmill 集團分析師 Patrick Munnelly 發布報告稱：「川普關稅政策的細節仍不明確，促使交易員在全球市場面臨劇烈波動時保持謹慎。市場擔心關稅對美國經濟成長與通膨的潛在影響，這種擔憂抑制關稅公布前的大規模投資行動。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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