美3月ISM製造業指數今年來首見萎縮 川普關稅政策效應顯現

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-01 23:00

‌



美國 3 月製造業活動今年來首見萎縮，而且價格指數連續第二個月攀升，顯示出川普關稅政策帶來的影響。美國工業管理協會 (ISM) 周二 (4/1) 公布數據顯示，3 月製造業指數降至 49.0，低於 50 榮枯線，不僅低於 2 月的 50.3，也不及經濟學家預期的 49.5。

美 3 月 ISM 製造業指數降至 49.0，今年來首見萎縮。(圖：Zerohedge)

‌



3 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 45.2，前值 48.6

生產指數報 48.3，前值 52.5

僱傭指數報 44.7，前值 47.6

供應商交貨指數報 53.5，前值 54.5

存貨指數報 53.4，前值 49.9

客戶端存貨指數報 46.8，前值 45.3

價格指數報 69.4，前值 62.4

未完成訂單指數報 44.5，前值 46.8

出口訂單指數報 49.6，前值 51.4

原物料進口指數報 50.1，前值 52.6

圖：ISM

ISM 指出，儘管今年初製造業有所回升，但由於美國總統川普於 3 月的關稅政策，這一回升勢頭受到嚴重影響。川普政府自今年 1 月以來對來自加拿大、墨西哥及中國等貿易夥伴的商品加徵關稅，並且宣布將對更多進口商品徵收報復性關稅，進一步加劇市場的不確定性。

製造業訂單與就業數據回落

數據顯示，3 月的製造業新訂單指數降至 45.2，是自 2023 年 5 月以來的最低點，顯示訂單需求大幅減少。隨著訂單減少，生產也遭遇衰退，這讓工廠生產出現今年以來的首次萎縮。製造業的就業指數也降至 44.7，為去年 9 月以來新低，表明企業進一步裁員，反映出製造業的困境。

另一方面，3 月工廠物料價格指數達 69.4，較 2 月上升 7 個點，創下自 2022 年 6 月以來新高。這表明物料價格上漲，並且商品通膨壓力可能繼續上升，進一步推高整體價格水準。

在川普關稅政策影響下，價格指數飆升至 3 年新高。(圖：Zerohedge)

進口需求回落 供應鏈遭遇挑戰

隨著企業加快進口以避開即將到來的關稅，ISM 的進口指數出現下降，顯示出企業對外國商品的需求已經開始平穩。

供應商交貨指數也從 2 月的 54.5 降至 53.5，表明交貨速度略有放緩。此種變化反映出由於關稅的不確定性，企業在原材料的進口上減少，並開始面臨供應鏈中斷的風險。

經濟前景不確定性加劇

隨著關稅政策的加劇，經濟學家們對美國未來經濟成長的預期變得更加悲觀。高盛經濟學家調整經濟衰退的機率，預計未來 12 個月內經濟衰退的機率將增至 35%，較之前的 20% 顯著上升。

企業和消費者信心的急劇下滑，讓市場對未來的經濟前景感到更加不安。美國聯準會 (Fed) 在 1 月暫停降息，並密切監測關稅政策對經濟活動的影響。

儘管近期製造業出現放緩，仍有部分產業顯示成長，尤其是石油、煤炭和金屬製造等行業。然而，整體來看，製造業面臨著來自國內外不確定因素的雙重壓力。企業對投資計畫的延後、供應鏈的中斷及關稅帶來的成本上升，將可能進一步拖累美國的製造業復甦。

3 月製造業 PMI 終值回到擴張區間

標普全球 (S&P Global) 同日公布數據顯示，3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 50.2，高於經濟學家預期與初值的 49.8，不過仍低 2 月前值 52.7。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，美國製造業在三月出現放緩，生產首次下滑，訂單減少。雖然初期對新政府政策的樂觀情緒支撐了製造業，但關稅等政策帶來的不確定性令企業信心下降。