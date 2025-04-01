高通進一步擴展半導體版圖 考慮收購英國公司Alphawave

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-01 22:00

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根據路透報導，美國晶片製造商高通 (QCOM-US) 周二 (4/1) 表示，正在考慮提出收購英國半導體公司 Alphawave 的提議，這一消息讓 Alphawave 的股價大幅上漲。

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在倫敦交易時段，Alphawave 的股價上漲 48.3%，報每股 138.7 便士，市值達到 7.0823 億英鎊 (約 9.1312 億美元)。根據倫敦證券交易所(LSEG) 數據，該公司目前的市值為 7.0823 億英鎊。

截稿前，Alphawave 尚未回應置評請求。

根據路透稍早報導，安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 近期曾試圖收購英國的 Alphawave，以獲取其關鍵的人工智慧 (AI) 處理器技術。然而，根據兩位知情人士的說法，安謀在與 Alphawave 的初步討論後，決定不再繼續推動收購計畫。

據了解，安謀的收購目標主要是 Alphawave 的「SerDes」技術，這是一種決定數據如何快速進出晶片的技術，對於 AI 應用至關重要。像 ChatGPT 這樣的聊天機器人和其他應用需要將數千個晶片連接起來以實現流暢運行。

安謀並不擁有與 Alphawave 相等先進的 SerDes 技術。儘管這項技術較為低調，但它是博通和邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 等公司定制晶片業務的基礎，這個市場預估到 2028 年將達到 600 億美元。輝達 (NVDA-US) 也已開發出 SerDes 技術，並表示願意將其許可給其他公司。