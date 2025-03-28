美新關稅政策重創傳統車企 特斯拉成為最大贏家

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-28 01:00

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美國總統川普於本周三宣布，所有未在美國製造的汽車將從下周起被徵收 25% 的關稅。這一消息引發了美國主要汽車製造商股票的劇烈波動，華爾街分析師開始評估這項政策對各大車企的影響。分析師普遍認為，特斯拉因為其主要的美國生產基地，將在新政策中相對受惠。

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伯恩斯坦 (Bernstein) 分析師 Daniel Roeska 在周四的報告中指出，特斯拉是「結構性贏家」，他認為特斯拉的市場占比高度本土化，且「更能抵禦」貿易風險。相比之下，福特汽車 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 的獲利將可能下降 30% 左右。

瑞銀 (UBS) 分析師 Joseph Spak 也指出，特斯拉和競爭對手 Rivian(RIVN-US)的生產完全在美國，因此可能「表現更好」，而其他汽車公司則將面臨相當的痛苦。

TD Cowen 分析師 Itay Michaeli 也認為，特斯拉在美國的本土化生產是其相對受益的原因，尤其是特斯拉的 Model Y，這款車與中型跨界 SUV 競爭，這一類別的汽車將近一半受到新關稅的影響，可能會推高價格。

儘管特斯拉股價周四有所回升，但今年特斯拉股價已經下跌約 30%。其中一些跌幅與馬斯克的政治立場有關，他作為川普的重要支持者，常常成為政府效率倡議的代表人物。儘管如此，華爾街普遍預期特斯拉的股價將會反彈，大多數分析師給予特斯拉「買進」(Buy) 評等，並預料股價將上漲約 18%。

特斯拉並非完全不受影響

馬斯克本人在社群平台上發表聲明，強調雖然特斯拉可能相對受惠，但「我們仍然會受到關稅影響」。他補充說，這項政策對特斯拉仍然會造成相當大的影響。

TD Cowen 的 Michaeli 稱，川普的政策可能是「最壞的情況」，他預估底特律三大車企 (福特、通用和 Stellantis) 將受到顯著的初步影響。根據目前的政策，Michaeli 認為福特的影響相對較小，而 Stellantis(STLA-US)可能會受到最大影響。

此外，UBS 的 Spak 預測，汽車製造商將提高價格來應對新關稅。他估計，福特和通用的汽車價格可能會上漲約 4,000 至 5,000 美元。