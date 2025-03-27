川普新關稅引全球汽車股巨震 亞洲車企首當其衝

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-27 19:54

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綜合外媒周四 (27 日) 報導，美國總統川普宣布將對所有進口到美國的外國製造汽車和汽車零部件徵收 25% 的關稅，這一消息立即引發全球汽車股市暴跌。全球主要汽車製造商的市值損失慘重，其中包括德國的福斯 (Volkswagen)、寶馬 (BMW)、賓士集團 (Mercedes-Benz)、保時捷和馬牌集團 (Continental) 等企業，這些企業的市值合計損失達到 45 億歐元 (約 48.4 億美元)。

此外，來自亞洲的汽車公司也未能倖免，豐田汽車 (Toyota)、本田汽車 (Honda) 和日產汽車 (Nissan) 等公司股價大幅下跌，反映出投資人對未來成本上升和市場環境變化的擔憂。

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全球汽車業面臨重大挑戰

這項新政策將從 4 月 2 日生效，白宮幕僚夏夫 (Will Scharf) 表示，這些關稅將適用於「外國製造的汽車和輕型卡車」，並將對現有的進口關稅進行擴展。這些關稅的實施將加劇汽車行業已經面臨的成本壓力。儘管目前對具體細節的解釋尚不完全清晰，但由於大多數汽車由來自不同國家的零部件組成，這些關稅的影響範圍將遠超預期。

川普此舉旨在讓更多汽車製造商將生產轉移至美國，避免依賴加拿大或墨西哥的生產設施。許多汽車企業，包括 Volvo、奧迪 (Audi)、賓士和現代等，已表示將部分生產線轉移到美國。這些新的關稅將影響全球汽車供應鏈，並使得生產成本大幅上升。

分析師預測，這些關稅可能會將美國市場上普通汽車的成本提高數千美元，並對來自加拿大或墨西哥的汽車造成更大影響，可能使每輛車的成本上升 6,000 美元。

亞洲汽車股市下跌

這一政策對亞洲汽車企業的影響尤為明顯。豐田和本田周四股價分別下跌 3.69% 和 2.91%，日產股價下跌了 2.92%，馬自達股價下跌了超過 6%。三菱汽車股價也下跌了 4.9%。來自韓國的起亞汽車也受到影響，股價下跌了 2.76%。此外，中國的蔚來 (NIO-US) 和小鵬 (XPEV-US) 的股價也分別下跌了 3.94% 和 1.97%。

這些亞洲汽車製造商的生產基地遍布全球，特別是在墨西哥的工廠，使其的供應鏈深受此政策影響。儘管這些企業在美國的生產基地會有所減少，但它們仍然面臨著來自美國對外國製造零部件徵稅的壓力，這將增加其生產成本。

美國汽車市場的影響

根據 Cox Automotive 的預測，這些關稅將對美國汽車市場產生重大影響，預計讓美國本土生產的每輛車增加 3,000 美元的成本，來自加拿大和墨西哥的進口車輛成本則可能增加 6,000 美元。如果這些關稅生效，Cox Automotive 預估，北美的汽車產量將大幅下降，約 20,000 輛車的日產量將會減少，這將對整個行業造成 30% 左右的產量損失。

儘管川普宣稱這些關稅將有助於促使更多汽車製造商在美國投資，但許多分析師和業界人士對此表示懷疑。分析師指出，這些關稅的實施將增加生產成本，最終可能使消費者承擔更高的價格，並削弱汽車製造商的利潤。

歐盟和業界反應

歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 對此政策表示批評，並強調歐盟將繼續尋求談判解決方案，同時保護其經濟利益。AutoForecast Solutions 的執行長 Joseph McCabe 則表示，這項政策將在短期內對產業造成巨大衝擊，並可能在幾周內引發更大的市場動盪。

美國對進口汽車徵收的高額關稅將對全球汽車產業帶來深遠影響，從增加的生產成本到供應鏈的中斷，再到消費者價格的上漲。