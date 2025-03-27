〈美股早盤〉川普汽車關稅重創市場情緒 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-27 21:43
美股主要指數周四 (27 日) 開低，川普最新關稅策略導致汽車股陷入混亂，而投資人則在一系列經濟指標中評估美國經濟健康狀況與推敲聯準會 (Fed) 未來政策路徑。通用汽車 (GM-US) 開盤挫逾 8%、福特汽車 (F-US) 跌逾 3%。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 260 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 140 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌 2.4%。
美股開盤前主要指數期貨在投資人評估最新經濟數據後出現波動，並且在美國推動對汽車業徵收關稅、並威脅進一步擴大貿易徵稅時，市場情緒不穩。
標普 500 指數期貨變動不大，那斯達克 100 期貨下跌 0.2%，而道瓊斯工業指數期貨上漲 0.1%。美國 10 年期公債殖利率上升 3 個基點，至 4.38%。美元小幅下跌 0.1%。
個股方面，特斯拉 (TSLA-US) 在前一日大跌近 6% 後，今日小幅上漲。另一方面，超微 (AMD-US) 在分析師下調評等後股價下滑，原因是該公司在與輝達 (NVDA-US) 競爭中逐漸處於劣勢。
根據美國經濟分析局 (BEA) 的最新數據，去年四季的國內生產毛額 (GDP) 成長 2.4%，高於先前預估的 2.3%。另外，去年第四季個人消費支出(PCE)，增速下調至 4%。
此外，川普簽署命令實施對進口汽車徵收 25% 的關稅，並警告如果歐盟和加拿大聯手反對美國，將對其進行更嚴厲的報復，這意味著貿易戰可能升級，並且 4 月 2 日將實施他所承諾的「對等關稅」。
截至台北時間周四（27 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 177.99 點或 0.42%，暫報 42,276.80 點
- 那斯達克綜合指數下跌 104.21 點或 0.58%，暫報 17,794.81 點
- 標普 500 指數下跌 28.26 點或 0.49%，暫報 5,683.94 點
- 費半下跌 89.26 點或 1.98%，暫報 4,419.49 點
- 台積電 ADR 下跌 1.77% 至每股 170.43 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.38%
- 紐約輕原油下跌 0.13% 至每桶 69.56 美元
- 布蘭特原油下跌 0.19% 至每桶 72.92 美元
- 黃金上漲 0.86% 至每盎司 3,048.60 美元
- 美元指數跌至 104.03
焦點個股：
輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 2.30%，至每股 111.15 美元
中國最大的伺服器製造商之一新華三集團 (H3C)，在一份向客戶發出的通知中警告，可能會出現輝達 H20 晶片的短缺。新華三表示，這一供應短缺可能會對中國的人工智慧 (AI) 發展計畫造成障礙，尤其是在當前中國科技公司積極擴大 AI 投資的背景下。該公司在本周二的通知中指出，「H20 的國際供應鏈面臨重大不確定性」，並補充說現有庫存已經接近耗盡。
微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.41%，至每股 388.36 美元
TD Cowen 分析師們表示，微軟已經放棄了在美國和歐洲的新資料中心項目，這些項目的耗電量約為 2 GW。分析師將微軟退出歸因於為 AI 提供動力的電腦集群供應過剩。
GameStop(GME-US) 早盤股價下跌 10.44%，至每股 25.40 美元
GameStop 正尋求出售 13 億美元的無息可轉換債券，為購買比特幣提供資金，因為它採用加密貨幣倡導者 Michael Saylor 提出的策略。知情人士透露，GameStop 以 35% 至 40% 的轉換溢價銷售這些債券。
今日關鍵經濟數據：
- 美國去年第四季 GDP 季增年率終值報 2.4%，預期 2.3%，前值 3.1%
- 美國去年第四季 PCE 季增年率終值報 4.0%，預期 4.2%，前值 3.7%
- 美國去年第四季核心 PCE 季增年率終值報 2.6%，預期 2.7%，前值 2.2%
- 美國 2 月批發庫存月增率報 0.3%，預期 0.7%，前值 0.8%
- 美國上周初領失業金人數報 22.4 萬，預期 22.5 萬，前值 22.5 萬
- 美國上周續領失業金人數報 185.6 萬，預期 189 萬，前值 188.1 萬
華爾街分析：
巴克萊將對標普 500 指數的年終目標點位從先前的 6,600 點大幅下調至 5,900 點，下調幅度超過 10%，為目前華爾街主要投行中的最低預期。巴克萊指出，這項調整主要基於兩大關鍵因素──川普關稅衝擊，以及宏觀數據惡化。
美銀在最新報告中稱，黃金期貨價格預計在未來兩年內漲至每盎司 3,500 美元。該行強調，美國貿易政策引發的不確定性在短期內將持續支撐金價。美銀表示，如果黃金的投資需求增加 10%，這項新目標有可能實現。
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