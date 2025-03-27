美上周初領失業金人數小幅降至22.4萬 就業市場仍然穩定

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-27 22:20

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美國勞工部 (DOL) 周四 (27 日) 公布報告顯示，上周初領失業金人數略微下降，顯示勞動市場仍保持穩定。

美國上周初領失業金人數降至 22.4 萬，略低市場預期的 22.5 萬。(圖：ZeroHedge)

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截至 3 月 22 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.4 萬人，略低市場預期的 22.5 萬人，較修正後前值 22.5 萬人減少 1 千人，4 周移動平均值報 22.4 萬人。

截至 3 月 15 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 185.6 萬人，低於市場預期的 189 萬人，較修正後前值 188.1 萬人減少 2.5 萬人，4 周移動平均值報 187 萬人。

美國上周續領失業金人數仍在 190 萬水準徘徊。(圖：ZeroHedge)

這一數據顯示，在經濟成長放緩與貿易戰等挑戰下，美國勞動市場依然顯示出相對穩定的狀況。儘管企業招聘增速放緩，但裁員數量維持低位，有助於支持勞動市場的穩定。然而，川普政府強硬的貿易政策以及大規模的政府裁員計畫，對經濟前景帶來不確定性。

聯邦政府裁員影響失業救濟申請數據

儘管整體失業救濟申請數據顯示美國勞動市場依舊穩定，但聯邦政府員工的失業救濟申請數量卻顯示出異常的成長。根據 DOL 數據，截至 3 月 15 日的一周，申請失業救濟金的聯邦政府員工人數為 821 人，較前一周的 1,066 人有所下降，這表明川普政府裁員的影響開始顯現。

華盛頓特區的續領失業金人數升至 2021 年以來新高。(圖：ZeroHedge)

儘管如此，聯邦政府員工的裁員數量較低，且由於部分被解雇的政府員工已被法院命令恢復工作，導致失業救濟申請數據波動。

此外，在續領失業救濟金的人數方面，本周數據顯示，有 1.856 萬人仍在領取失業金，相較前一周減少 25,000 人。這些數字表明，儘管失業率較低，但仍有不少失業者難以找到新工作，造成長期失業救濟人數的逐步上升。

未來勞動市場仍面臨挑戰

儘管目前失業率仍保持在 4.1% 的低位，且失業救濟申請人數並未出現劇增，但未來的勞動市場仍存在挑戰。

根據美國經濟評議會 (Conference Board) 近日發布的調查，消費者對勞動市場的看法略有改善，然而，由於川普政府的貿易政策以及聯邦政府大規模裁員，經濟成長仍面臨不確定風險。經濟學家預計，2025 年經濟增長將放緩，這可能對勞動市場造成一定影響。