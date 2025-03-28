美國徵收進口汽車關稅 法拉利宣布最高漲價10%應對

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-28 00:00

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根據路透周四 (27 日) 報導，法拉利 (Ferrari) 宣布，將對部分在美國市場銷售的車型調漲價格，原因是美國政府對汽車進口徵收的新關稅。儘管如此，法拉利表示，仍將保持 2025 年財務目標不變。

美國政府於本周三宣布，將對進口汽車徵收 25% 的關稅，這一政策引發全球車輛製造商的關注。許多車廠警告，這將立即推高汽車價格，並可能對擁有大型汽車產業的國家造成就業損失的風險。新關稅將於 4 月 3 日起生效，涵蓋所有進口汽車及輕型卡車。

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法拉利指出，為應對這項新政策，公司將對 4 月 2 日之後進口的所有車型進行最高 10% 的價格調整，並將與經銷商網絡共同執行這一變動。不過，凡是在 4 月 2 日之前下訂的訂單，或是 296、SF90 及 Roma 等車型，無論進口日期如何，都不會受到價格調整影響。

儘管如此，法拉利強調，依然會保持之前設定的 2025 年財務目標。該公司指出，儘管價格調整可能會對獲利目標產生一定影響，特別是在利潤率方面，預估可能會降低 50 個基點。