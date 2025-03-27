前Fed副主席警告：川普貿易戰恐逆轉數十年來抑制通膨因素

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-27 23:10

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彭博周四 (27 日) 報導，聯準會 (Fed) 前副主席寇恩 (Donald Kohn) 在南非央行主辦的一場討論通膨的活動上發表談話指出，美國總統川普的貿易戰政策，可能會逆轉過去幾十年來幫助美國經濟實現通膨趨緩的多項有利因素。

寇恩在活動上說：「川普的貿易政策風險讓曾經助力於 1980 年代、1990 年代以及 2000 年代的通膨降溫力量面臨逆轉。」

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寇恩警告，川普政府對汽車進口徵收 25% 的關稅，並威脅如果歐盟和加拿大聯合反對美國，將進一步加重對其懲罰。這一政策令市場擔憂，關稅引發的價格上漲可能會限制 Fed 的降息空間。美元和歐洲股市在特朗普宣布這項關稅政策後有所下跌。

寇恩指出，從 1980 年代初期開始，美國通膨顯著放緩，這受惠時任 Fed 主席伏克爾 (Paul Volcker) 積極的貨幣政策，並且隨著全球化的推進，穩定價格的因素也日漸增多。然而，川普的貿易政策可能會引發供應衝擊，對經濟造成不利影響。

寇恩在會議上表示：「我們已經看到因川普政府的關稅威脅而引發的不利供應衝擊，這些衝擊可能會成為阻礙通膨下降的逆風。」他強調，這樣的情況將讓 Fed 在應對政策時面臨更大的挑戰。

寇恩曾在 Fed 工作了 40 年，並於 2010 年退休，目前是華盛頓布魯金斯學會的高級研究員。他在會議中還談到，數字化的通膨目標制度有助於維持長期低通膨，除在新冠疫情過後，由於預測錯誤，通膨出現顯著的超預期情況。

此外，寇恩還指出，美國高額的財政赤字和川普政府要求 Fed 降息的政治壓力，為 Fed 帶來了新的挑戰。他表示：「川普說過他不會解雇 Fed 現任主席鮑爾，但他已經公開支持降息。」