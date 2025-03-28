〈美股盤後〉汽車關稅陰霾 三大指數連日收黑 特斯拉逆勢收紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-28 05:14

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美國總統川普宣布新的汽車關稅，引發人們對可能爆發全面貿易戰及全球經濟受損的擔憂，美股週四 (27 日) 延續頹勢。美國長天期公債遭到拋售。

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川普週三祭出的最新一輪關稅措施，對所有非美國製造的汽車徵收 25% 關稅，新關稅將於 4 月 2 日生效。

更令人擔憂的是，川普週四表示，歐盟和加拿大聯手對美國經濟造成經濟傷害，將會對兩地徵收更多的關稅。

隨著華爾街評估新關稅可能帶來的影響，日本和歐洲的汽車製造商股價暴跌。底特律三巨頭股價承壓，同時，被視為受汽車關稅影響最小的特斯拉小幅上揚。

聯準會主席鮑爾上週表示，他的「基本預測」任何價格上漲都可能只是「暫時的」，但這立場引發質疑。聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 週四示，他認為美國提高進口關稅對通膨的影響將不會完全是暫時性的，並警告關稅對通膨帶來的間接影響。

週五將公布二月個人消費支出物價指數 (PCE)，這是聯準會最青睞的通膨指標。市場預估美國 2 月 PCE 物價指數年增幅維持在 2.5% 的水準不變，核心 PCE 將從 2.6% 反彈至 2.7%。

美股週四 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 155.09 點，或 0.37%，收 42,299.7 點。

那斯達克指數下跌 94.98 點，或 0.53%，收 17,804.03 點。

S&P 500 指數下跌 18.89 點，或 0.33%，收 5,693.31 點。

費城半導體指數下跌 93.49 點，或 2.07%，收 4,415.25 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 114.22 點，或 0.95%，收 11,965.29 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收墨，能源股領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.37%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.05%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.71%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.11%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.03%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.32%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.41%。

企業新聞

華爾街表示，特斯拉可能成為這波汽車關稅的贏家，或者至少比競爭對手受到的損失還要小。特斯拉 (TSLA-US) 週四小漲 0.39% 至每股 273.13 美元，市值增加 143 億美元。

同時，通用汽車 (GM-US) 崩跌 7.34%。福特 (F-US) 重挫 3.93%。Stellantis NV (STLA-US) 下跌 1.25%。

露露檸檬 (LULU-US) 週四收紅 1.11% 至每股 341.53 美元，盤後下殺超 10%。

露露檸檬第四季每股純益為 6.14 美元，營收為 36.1 億美元，優於市場預期，但隨著競爭加劇，北美市場銷售持續放緩，露露檸檬 2025 財年預測相當悲觀。

輝達 (NVDA-US) 下跌 2.05% 至每股 111.43 美元。AMD (AMD-US) 走弱 3.21% 至每股 106.65 美元。

Jefferies 分析師 Blayne Curtis 發布研究報告指出：「我們專有的 GPU 基準測試報告中的數據表明，輝達 H200 比 AMD Instinct™ MI300X 具有顯著的性能優勢。隨著 Blackwell 和 Rubin 的加入，這一差距預計將進一步擴大。」

Curtis 將 AMD 的評級從「買入」下調至「持有」，並將其目標價從 135 美元下調至 120 美元。

房車製造商 Winnebago (WGO-US) 飆升超過 8% 報每股 37.58 美元。 Winnebago 公布第二財季營優於於預期，且虧損有所收窄。

經濟數據

美國去年第四季 GDP 季增年率終值報 2.4%，預期 2.3%，前值 3.1%

美國去年第四季 PCE 季增年率終值報 4.0%，預期 4.2%，前值 3.7%

美國去年第四季核心 PCE 季增年率終值報 2.6%，預期 2.7%，前值 2.2%

美國 2 月批發庫存月增率報 0.3%，預期 0.7%，前值 0.8%

美國上週初領失業金人數報 22.4 萬，預期 22.5 萬，前值 22.5 萬

美國上週續領失業金人數報 185.6 萬，預期 189 萬，前值 188.1 萬

華爾街分析

eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 表示：「週四數據不會大大增強投資人的信心，因為他們的注意力牢牢地集中在當前的經濟狀況上，而不是幾個月前的經濟狀況。投資人希望看到通膨結果符合預期或更好，希望看到就業數據強勁，以獲得一些安慰。」

瑞銀全球財富管理總監 Mark Haefele 研判：「進一步提高關稅的威脅仍然是一個主要擔憂，但我們的經濟預測並不表明美國會出現經濟衰退。」

摩根士丹利 E*Trade 交易和投資部門常務董事 Chris Larkin 稱：「對於市場而言，問題在於是否有任何事件能超越關稅噪音？短期內，最可能出現的情況是交易更加波動。」