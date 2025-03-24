〈美股早盤〉川普關稅立場有望軟化 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-24 21:50

‌



美股主要指數周一 (24 日) 開高，先前有報導指出川普計劃推遲原定於 4 月 2 日徵收的部分關稅，提振美國不會將全球拖入全面貿易戰的希望。與此同時，投資人靜待本周美國經濟數據出爐，尋找有關通膨和經濟成長的線索。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 470 點或近 1.1%，那斯達克綜合指數漲逾 300 點或近 1.7%，標普 500 指數漲近 1.4%，費城半導體指數漲逾 2.6%。

‌



美股開盤前主要指數期貨大幅上漲，那斯達克 100 指數期貨飆升 1.4%，交易員積極買進受挫的科技股，並對美國可能調整的關稅政策保持樂觀態度，推動市場情緒回升，標普 500 指數期貨也漲逾 1%。

特斯拉在盤前交易中是表現最強勁的股票之一，漲幅約為 4%。此外，Meta Platforms(META-US)、超微半導體 (AMD-US) 和 Palantir Technologies(PLTR-US)等科技股也普遍上漲，市場情緒受到正面消息的提振。據報導，馬雲的螞蟻集團 (Ant Group) 開發的人工智慧 (AI) 技術能夠將成本降低 20%，進一步刺激了科技股的漲勢。與此同時，比特幣價格上漲，也帶動與加密貨幣相關的股票上漲。

美元走弱和公債殖利率微升，也進一步改善了市場情緒。投資人對於美國總統川普即將於 4 月 2 日推出的關稅新政策略感寬慰，消息顯示，此次關稅將較以往更具針對性，並非如先前威脅的那樣針對多個產業。美國政府官員表示，將不會在同一事件中公布針對特定產業的分別關稅。

EFG 資產管理公司執行長 Daniel Murray 表示：「這提高某些產業和國家表現較好的可能性，這也幫助解釋了市場的樂觀情緒。」他認為，儘管美國股市經歷四周的波動，但已有穩定回升的跡象。

摩根士丹利的策略師指出，美元自今年 1 月以來已經下跌 3.8%，且「美股七雄」的企業收益可能會見底，這有望吸引資金回流美國。高盛集團預估，外國投資人將繼續購買美國股票，儘管購買速度可能會略微放緩，但整體流入趨勢將持續。

關於美國經濟的更多線索，將從即將公布的採購經理人指數 (PMI) 中獲得，其中綜合 PMI 預料顯示經濟仍處於擴張區間。

此外，投資人也留意土耳其局勢，該國主要反對派人物的逮捕被認為可能引發全國範圍的抗議。土耳其里拉對美元貶值 0.6%，接近歷史最低點，而伊斯坦堡股市則在上周暴跌後略微回升。

此次股市反彈顯示出美國市場的強勁復甦潛力，特別是在科技股的回升帶動下，加上關於美國政策的積極訊號，市場情緒再次變得較為樂觀。

截至台北時間周一（24 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 5.7%，至每股 263.03 美元

特斯拉盤前漲超 4%，美國商務部長發聲買進特斯拉，川普政府整體上對特斯拉展現了極大的支持。本月早些時候，美國總統川普在白宮展示特斯拉汽車，稱其為偉大的產品。到目前為止，如果聯邦自動駕駛監管規則對特斯拉有利，特斯拉可能會在今年稍後迎來順風。

Strategy(MSTR-US) 早盤股價上漲 4.96%，至每股 319.09 美元

加密貨幣股盤前普漲，屯幣大戶 Strategy(前微策略) 盤前漲超 5%，公告稱在 3 月 17 日至 3 月 23 日期間以 5.841 億美元購買 6,911 枚比特幣。白宮官員稱，美國有可能利用其黃金儲備購買更多比特幣。數據顯示，美國的比特幣 ETF 已從投資人需求減弱的時期反彈，截至 3 月 21 日已連續 6 天實現淨流入。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.37%，至每股 120.49 美元

根據英媒《金融時報》報導，馬來西亞計畫對輝達的晶片流向實施更嚴格的管控，此前美國已要求馬來西亞密切關注可能最終流入中國的先進半導體產品。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月製造業 PMI 初值報 49.8，預期 51.9，前值 52.7

美國 3 月服務業 PMI 初值報 54.3，預期 51.2，前值 51.0

美國 3 月綜合 PMI 初值報 53.5，前值 51.6

華爾街分析：