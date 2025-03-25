美3月製造業PMI初值遜預期 跌破50榮枯線

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-25 00:00

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標普全球 (S&P Global) 周一 (24 日) 公布 3 月採購經理人指數 (PMI) 初步調查顯示，美國製造業在 3 月重新陷入萎縮區間，原因是受到與關稅相關的原物料成本上升影響。與此同時，儘管該月服務業有所成長但前景惡化，服務業展望信心降至 2022 年以來次低。

美國製造業 PMI 重返萎縮區間，服務業持續升溫。(圖：ZeroHedge)

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美國 3 月 Makit PMI 報告：(50 為榮枯線)

美國 3 月製造業 PMI 初值報 49.8，預期 51.9，前值 52.7

美國 3 月服務業 PMI 初值報 54.3，預期 51.2，前值 51.0

美國 3 月綜合 PMI 初值報 53.5，前值 51.6

根據報告，3 月製造業 PMI 從 2022 年年中以來最高下跌近 3 點至 49.8，低於 50 榮枯線之下，表明該產業出現萎縮。與此同時，服務業受到需求走強提振出現改善，然而對未來一年展望的信心卻降至 2022 年以來次低。

另外調查還顯示，製造商價格以 2023 年 2 月以來的最快速度上漲，支付價格綜合指數以近兩年來最快的速度成長，其中包括自 2022 年 8 月以來製造商的最大漲幅。企業也將成本壓力歸因於更高的勞動成本。

儘管整體來看美國 3 月企業活動升溫，但對關稅和聯邦政府大幅削減支出的擔憂不斷加深，打壓了今年剩下時間的展望。

有分析指出，經濟活動的改善可能無助於緩解人們的擔憂，即美國經濟正進入非常緩慢的成長和高通膨時期。隨著家庭對未來的擔憂，消費心理也惡化。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「對關稅的一個關鍵擔憂是對通膨的影響，3 月的調查顯示，隨著供應商將與關稅相關的價格上漲轉嫁給美國公司，成本將進一步大幅上升。」

Williamson 指出，企業成本目前正以近兩年來最快的速度上升，工廠也越來越傾向將這些上升的成本轉嫁給消費者。