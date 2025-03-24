美國禽流感衝擊嚴重 巴西雞蛋成解藥

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-24 20:00

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根據路透周一 (24 日) 報導，美國為應對由禽流感引發的蛋品短缺問題，已經幾乎將來自巴西的蛋品進口量增加一倍，這些蛋品原本僅用於寵物食品。此外，美國政府也正在考慮放寬肉雞所產蛋品的使用規範，這些雞蛋目前並未能用於人類食用。川普政府正積極採取措施，試圖降低因禽流感引起的蛋價飆升。

據報導，巴西進口的蛋品將不會直接進入美國超市，而是用於加工食品，如蛋糕混合粉、冰淇淋或沙拉醬等。這樣可以釋放更多的新鮮雞蛋供消費者購買。若要允許肉雞蛋進入食品市場，則需改變現行規範，並且有食品安全專家警告，這可能會增加食品污染的風險。

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自 2022 年以來，禽流感已經摧毀了近 1.7 億隻雞、火雞和其他鳥類，造成全國經濟壓力加劇。超市貨架的蛋品供應短缺，餐廳提高菜單價格，批發雞蛋價格也在 2 月激增 53.6%，雖然在 3 月有所回落。這一蛋品短缺現象推動了食品通膨，而川普政府的貿易爭端也威脅到供應鏈，進一步推高了新鮮農產品和其他商品的成本。

為應對這一挑戰，川普政府在 2 月宣布了價值 10 億美元的計畫，旨在降低雞蛋價格，該計畫包括幫助農民防止禽流感的蔓延，並研究疫苗選項。同時，政府積極促進來自土耳其、巴西和南韓等通常向美國出口較少雞蛋的國家進口雞蛋，並要求歐洲提供更多雞蛋。

根據巴西動物蛋白協會的數據，2023 年 2 月，美國從巴西進口的雞蛋比去年增加 93%。目前，美國食品暨藥物管理局 (FDA) 正在審查來自美國雞肉協會的請願書，該協會希望能允許將肉雞所產的蛋用於人類食用。由於這些蛋通常無法滿足 FDA 的食品安全冷藏要求，目前肉雞生產商會將大量這些雞蛋銷毀。

美國每年約有 3.6 億顆肉雞蛋不適合孵化，部分用於製作疫苗、出口或其他用途，但大部分被銷毀。2009 年，為了減少沙門氏菌感染的風險，FDA 規定雞蛋必須在產後 36 小時內冷藏至攝氏 7 度。然而，肉雞蛋通常儲存於攝氏 18 度左右，無法滿足 FDA 的冷藏要求。

食品安全專家表示，如果冷藏不當，細菌可能會繁殖到一個危險的水準，從而降低巴氏消毒 (Pasteurization) 處理的效果，增加食源性疾病的風險。