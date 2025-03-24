SEC代理主席反對向馬斯克提起訴訟 內部投票細節曝光

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-24 21:30

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今年 1 月美國共和黨接掌證券交易委員會 (SEC) 後不久，該機構的五位委員舉行一次閉門投票，決定是否起訴馬斯克。路透周一 (24 日) 援引知情人士消息報導，自 2022 年以來，SEC 一直在調查這位億萬富翁是否因未能及時披露購買推特 (現為 X) 股票的交易而違反證券法。

最終，四位委員支持起訴馬斯克，唯有現任代理主席上戶田 (Mark Uyeda) 投下了反對票。這一細節首次披露。此後，SEC 於 1 月 14 日對馬斯克提起訴訟。

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報導指出，上戶田在投票前曾要求 SEC 執法人員簽署保證書，表示該案並非出於政治動機，然而執法人員拒絕簽署，因為這並非 SEC 的常規做法。

據了解，上戶田與共和黨同僚皮爾斯 (Hester Peirce) 對 SEC 要求馬斯克支付的賠償金額表示不滿，尤其是要求馬斯克放棄 1.5 億美元的不當得利並支付罰金。儘管如此，皮爾斯仍與三位民主黨委員一起投票支持起訴。

SEC 發言人對此次投票及相關案件拒絕評論，並未對路透的公文記錄請求做出回應。

根據美國法律，投資人在持有公司超過 5% 股份後必須在 10 天內披露該持股。馬斯克於 2022 年 4 月才披露其收購推特的消息，這讓該公司股價大幅上漲 27%。SEC 指出，由於馬斯克披露該資訊的時間延遲 21 天，他能夠以較低的價格購買更多股票，最終節省 1.5 億美元。

除披露時間，SEC 還調查是否能證明馬斯克有故意延遲披露的動機，這可能會導致更嚴重的指控。馬斯克則表示，他披露此交易是因為誤解 SEC 的披露規定，而 SEC 最終並未對其故意行為提出指控。

該案件的調查過程拖延至選舉後才結束，馬斯克在 2022 年同意兩次作證，但拒絕進行第三次面談，這使得 SEC 不得不向法院申請強制作證。2024 年 10 月 3 日，馬斯克終於作證。

此外，SEC 曾在提起訴訟前一個月試圖與馬斯克達成和解，但未能達成協議。馬斯克的律師回應表示，SEC 給予他 48 小時內同意支付罰金的最後通牒，否則將面臨民事指控。

一些法律專家對 SEC 為何拖延如此長時間才提出此案提出質疑，並指出這樣的做法可能損害該機構的公信力。然而，也有專家認為，如果完全不提起訴訟，則可能會引發對選擇性執法的質疑。

馬斯克自 2018 年以來便與 SEC 發生衝突，當時他因為在推特上發布聲明稱已獲得資金將特斯拉 (TSLA-US) 私有化而被 SEC 起訴。此後，馬斯克多次公開批評 SEC，將其稱為「完全破敗的組織」。