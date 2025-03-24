從軟體到王者：SAP超車諾和諾德 市值登頂歐洲

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-24 20:30

‌



德國軟體公司 SAP(SAP-US)周一 (24 日) 超越丹麥製藥巨擘諾和諾德(Novo Nordisk)(NVO-US)，成為歐洲市值最高公司。根據路透估算，SAP 在格林威治標準時間上午 9 點的市值為 3,400 億美元，略高於諾和諾德。

SAP 是歐洲最大的軟體公司，提供企業財務、銷售、供應鏈等業務應用軟體。近年來，SAP 的股價大幅上漲，部分原因是對其雲端業務的樂觀預期，尤其是在生成式人工智慧 (AI) 的投資熱潮中，SAP 被視為主要受益者之一。

‌



儘管 2025 年 SAP 的股價上漲 7%，略低於歐股斯托克 600 指數 (STOXX 600) 年初至今上漲 8.3% 的表現，但自 2022 年底以來，SAP 的總回報已達 160%，遠遠超過斯托克 600 指數僅 28% 的成長。

相比之下，諾和諾德的股價在最近幾個月表現不佳，主要原因是其新一代減重藥物 Cagrisema 的臨床試驗數據未達到投資人的預期，造成股價大幅下跌。2023 年 9 月，諾和諾德超越奢侈品零售商 LVMH 成為歐洲市值最大的公司，但現在已失去這一位置。

SAP 在過去一年內股價上漲 40%。這一成長受惠執行長柯睿安 (Christian Klein) 推動客戶從傳統的現場伺服器轉向雲端基礎設施，並成功地將更多 AI 功能打包在產品中，推動營收成長。

SAP 表示，公司的成長反映了其在雲端、AI 和創新方面的持續投資，並強調這些投資有助於推動全球數位化轉型和長期成長。分析師普遍預測，SAP 今年的銷售額將成長 12%，如果達成，將是該公司過去十年的最快增速。

此外，SAP 在美國市場的強大存在也幫助它避免歐洲經濟放緩的影響。美國是其最大的市場，去年第四季，SAP 在美國的銷售額達到 29 億歐元，占總營收的 31%。

SAP 的穩定成長使其在德國這個歐洲最大經濟體中，成為了獨一無二的存在。去年，德國的基準指數 DAX 將單一股票的權重上限從 10% 提高至 15%，以容納 SAP，並且該公司的市值已經超過新的上限。2024 年 2 月，DAX 指數提供商還推出不設上限的替代版本，讓機構投資人能夠繼續追踪德國主要公司的表現。

SAP 的成長與其他面臨挑戰的歐洲藍籌股公司形成鮮明對比。例如，艾司摩爾 (ASML-US) 在去年 10 月被 SAP 超越，該公司面臨一些主要客戶訂單疲軟的問題，並且受到對中國半導體設備出口限制的影響。

與此同時，諾和諾德在達到歷史最高點後，股價已大幅下滑，甚至在去年 6 月創下的股價高點時，已經接近腰斬。周一，分析師再次將其評級從「買入」(Buy) 下調至「賣出」(Sell)，進一步打擊了該公司股價。