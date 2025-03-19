〈美股早盤〉主要指數走高 市場靜待Fed利率決策出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-19 21:40

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美股主要指數周三 (19 日) 開盤走高，聯準會 (Fed) 將於稍後公布最新利率決策，目前投資人對川普貿易政策及其對經濟的影響感到不安。

截稿前，道瓊工業指數漲近 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 80 點或近 0.5%，標普 500 指數漲 0.3%，費城半導體指數跌近 0.3%。

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美股開盤前主要指數期貨微幅走高，美元也有所強勁上升，投資人聚焦即將公布的利率決策，尋求對經濟與利率前景的更多指引。標普 500 指數期貨微跌 0.2%，而那斯達克 100 期貨上漲 0.3%，顯示出相較於周二的下跌，市場有所反彈。

Fed 將於台灣時間周四 (20 日) 凌晨兩點公布利率決策。Fed 主席鮑爾將在利率決策公布後出席記者會。市場目前普遍預計，此次政策會議將選擇按兵不動，將基準利率維持在目前的 4.25%-4.5% 水準。

與此同時，投資人將加倍留意鮑爾的言論以及 Fed 的前瞻性指引和經濟展望。值得一提的是，投資人尤其聚焦經濟展望是否會出現通膨與失業率同時攀升的「停滯性通脹」風險——目前市場的擔憂主要源於關稅政策可能拖累經濟成長並推高消費價格。

然而，市場的上漲仍受到川普貿易關稅政策的影響，這些政策開始對經濟成長和消費者信心產生壓力。當局也已表明不準備立即干預以支撐股市。

L&G 投資管理公司 (L&G Investment Management Ltd.) 的股市策略師 Robert Griffiths 指出，投資人正在尋找政策突破，無論是來自白宮還是 Fed。他提到，Fed 在 2019 年底的鴿派轉向是在那斯達克指數跌幅達 30% 後做出的，這一跌幅遠高於今年那斯達克的表現。此外，關於關稅對通膨和經濟的影響仍不明朗，這意味著「Fed 此次預防性行動的空間極為有限」。

另一方面，地緣政治也為市場帶來了新一層的擔憂。加薩地區停火結束，俄羅斯拒絕川普提出的烏克蘭停火提案，土耳其因拘捕關鍵反對派人物引發市場拋售。土耳其里拉兌美元下跌超過 10%，並創下歷史新低，主要股指也隨之下跌。

歐洲股市連續 3 日的漲勢停滯，受土耳其市場波動影響，BBVA SA 和 ING Groep NV 等與土耳其有關的股票遭遇下跌。避險資產需求依舊強勁，推動金價創下新高，而彭博美元指數上漲 0.2%。

ING 銀行的策略師表示，儘管美元本月已下跌 2.5%，因為市場加大了降息的預期，但來自 Fed 的謹慎政策表態可能會促使美元反彈。

截至台北時間周三（19 日）21 時許：

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.04%，至每股 192.89 美元

亞馬遜周三表示，該公司自動駕駛部門 Zoox 已召回 258 輛汽車，因為其自動駕駛系統 (ADS) 存在問題，可能導致意外緊急煞車，目前已透過無線更新受影響車輛的 ADS 軟體解決了這個問題。根據 Zoox 上周向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提交的報告，此次召回涉及搭載 11 月 5 日之前發布的 ADS 軟體版本的車輛。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.13%，至每股 117.89 美元

貝萊德 (BLK-US)、微軟 (MSFT-US) 和阿布達比支持的投資公司 MGX 周三表示，馬斯克的 xAI 和 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 將加入開發人工智慧 (AI) 基礎設施的集團。該集團表示，這項合作最初將從投資人、資產所有者和企業籌集 300 億美元的資本，可能調動高達 1,000 億美元的總投資，包括債務融資。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 3.12%，至每股 232.34 美元

過去多年以來，做空特斯拉往往是賠了夫人又折兵的交易，多位頂級交易員都曾在做空特斯拉一事中吃足苦頭。但近 3 個月，做空者卻靠著這一交易大舉獲利。根據數據分析公司 S3 Partners 提供的數據顯示，押注電動汽車製造商特斯拉股價下跌的交易員在過去 3 個月，透過放空該股票獲利高達 162 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀策略師預計，今年全球股市將持續反彈，並維持 MSCI 全球指數年底目標在 910 點，暗示約有 9% 的上行空間。策略師預計 2025 年 MSCI 全球指數每股收益成長 5%，歐洲斯托克指數 EPS 成長 3%，新興市場成長 16%；仍「增持」歐洲市場，到年底斯托克 600 指數有約 6% 的上行空間；熊市的先決條件尚未形成，到目前為止，只是美國而非全球經濟成長受到威脅。