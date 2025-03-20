歐盟重拳出擊！Google與蘋果面臨違規指控與高額罰款

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-20 00:10

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Google 違規問題

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歐盟委員會指責 Google 違反《數位市場法》，尤其是偏袒自家服務，並阻止應用程式開發商將消費者引導至 Google Play Store 以外的選擇。

這一舉動凸顯了歐盟對 Google 強大市場主導地位的擔憂，並要求其在法規框架內進行整改。若 Google 未能遵守規定，將面臨高額罰款，這一裁定再次強化歐盟對科技巨擘日益加強的反壟斷行動。

蘋果面臨改變作業系統的要求

另一方面，蘋果也被要求修改其 iPhone 作業系統，允許更大範圍的開放性，遵守《數位市場法》。儘管目前蘋果未面臨直接的財務懲罰，但歐盟對其 App Store 的監管將持續加強。

蘋果此前曾公開反對歐盟要求開放 iOS 系統，並且指出這會威脅用戶隱私和安全，尤其是來自 Meta Platforms(META-US) 等競爭對手的潛在進入。

未來罰款風險

蘋果和 Google 對歐盟的指控均表示強烈反對。蘋果批評這些決定會給其產品和歐洲用戶帶來不利影響，並稱其面臨的規範將「讓產品陷入繁瑣的法規」。Google 則表達對未來可能造成的消費者體驗惡化的擔憂。

根據《數位市場法》，違規公司可能會面臨最高達公司全球年收入 10% 的罰款。儘管如此，這些未來的懲罰可能引發美國總統川普的強烈反應。

川普曾多次批評歐盟對美國企業的反壟斷罰款，認為這是對美國企業的貿易壁壘，並威脅會對歐盟加徵關稅。歐盟監管機構表示，儘管面臨來自美國的壓力，但他們仍會按照規定行事，並推動執行 DMA。