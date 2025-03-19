歐盟提議削減15%鋼鐵進口配額 以應對美國關稅影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-19 20:50

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根據路透周三 (19 日) 報導，歐盟將於 4 月開始收緊鋼鐵進口配額，進一步減少進口量 15%，以防止便宜鋼鐵湧入歐洲市場，這一措施旨在應對美國政府對鋼鐵產品徵收新關稅的影響。此舉也反映歐盟對於維護本地鋼鐵產業競爭力的關切，尤其是在面對來自亞洲和其他地區的競爭，以及高漲的能源成本。

歐洲鋼鐵生產商警告，如果不加強監控進口，歐盟可能會成為美國市場便宜鋼鐵的「傾銷市場」。這些進口鋼鐵可能會削弱歐洲的鋼鐵產業，進一步打擊當地的製造業。

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歐盟主管產業政策的執委塞儒內 (Stephane Sejourne) 指出：「在全球無人遵守世界貿易組織 (WTO) 規則的情況下，歐盟不能成為唯一讓其產業崩潰的地區。」

自美國川普政府對鋼鐵徵收 25% 的關稅以來，美國市場的商業吸引力下降，塞儒內預估，加拿大、印度和中國等地的鋼鐵生產商將更多地將鋼鐵產品出口到歐洲市場。

歐盟執委會將提出一系列貿易相關措施，以支撐其不景氣的金屬產業，這是歐盟新鋼鐵和金屬行動計畫的一部分。根據該計畫草案，歐盟正在研究進一步限制鋼鐵進口的措施。

塞儒內表示，首項措施將是自 4 月 1 日起削減多種鋼鐵品種的進口配額，減少大約 15% 的鋼鐵進口量。這些配額內的進口量不受關稅影響，但超出配額的鋼鐵將會被徵收 25% 的關稅。自 2019 年 7 月以來，這些配額已經增加超過 25%，以遵守 WTO 規則。

2024 年，歐盟鋼鐵進口量約為 6,000 萬公噸，其中 3,000 萬公噸屬於免稅配額範圍。

為加強現有的貿易防禦措施，歐盟計劃在 2026 年修訂公共採購規則，優先考慮使用歐洲鋼鐵。根據《鋼鐵和金屬行動計畫》(Steel and Metals Action Plan) 草案，歐盟將推行「冶煉和澆鑄」(melted and poured) 規則，禁止進口商通過最低限度的加工改變金屬的來源。

此外，歐盟將與歐洲投資銀行合作，啟動一項試驗計畫，替鋼鐵和鋁業生產商提供長期電力合約擔保。這一計畫的具體細節將於 2025 年第二季公布。