〈財報〉騰訊去年Q4淨利年增九成 今年加速AI基礎設施投入

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-19 20:11

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中國科技巨擘騰訊 (00700-HK) 周三 (19 日) 公布 2024 年第四季與全年財報，該季營收年增逾一成，為 2023 年以最快成長速度，打敗華爾街分析師預期，同時還計劃今年大幅增加對人工智慧 (AI) 基礎設施投入，凸顯這家中國市值最高公司有意在後 DeepSeek 時代與競爭對手保持同步。

此外，騰訊周三也宣布計劃回購至少 800 億港元的股票，並提議到 2025 年將年度股息提高 32%。騰訊香港股價周三小跌 0.18%，收每股 540 港元。

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根據財報，騰訊去年第四季 (截至去年 12/31) 營收年增 11% 至人民幣 1,724 億元 (以下單位皆同)，優於分析師預估的 1,689 億元、淨利年增 90% 至 513.24 億元，遠超分析師預估的 463 億元。

分析指出，騰訊去年第四季營收成長主要得益於遊戲業務的強勁表現，先前中國政府曾嚴加打擊遊戲產業，不過之後有所放寬。自 2024 年年中以來，騰訊的中國國內遊戲業務出現強勁復甦，其中包括手遊版《地下城與勇士》(DNF) 和《三角洲行動》(Delta Force) 等遊戲的成功發布。

具體來看，騰訊去年第四季中國國內遊戲營收成長 23% 至 332 億元、國際遊戲營收成長 15% 至 160 億元。另外，該季包括網路廣告在內的行銷服務部門營收成長 17% 至 350 億元、包括支付服務、理財產品和雲端運算解決方案在內的金融科技和商業服務部門實現收入 561 億元，年增 3%。

按全年來看，騰訊 2024 年全年營收年增 8% 至 6,602.57 億元、淨利年增 68% 至 1,940.73 億元、全年毛利率提升至 53%，高於 2023 年的 48%。

至於三大業務板塊方面，增值服務業務 2024 年營收年增 7% 至 3,192 億元、行銷服務營收年增 20% 至 1,214 億元，為成長最快的業務板塊、金融科技及企業服務營收年增 4% 至 2,120 億元。

資本支出創新高 持續加碼 AI 投入

值得注意的是，騰訊去年第四季資本支出達 365.78 億元，季增 114%，年增 386%，為連續四季實現年增 3 位數成長，2024 年全年資本支出更突破 767 億元，較去年同期成長 221%，創歷史新高，其中 AI 相關研發投入為 707 億元。