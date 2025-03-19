歐元區2月通膨率下修 減輕歐洲央行降息壓力

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-19 20:37

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歐元區 2 月的通膨數據下修，增速較初步預期放緩，這給歐洲央行 (ECB) 繼續降息提供支持。根據歐洲統計局 (Eurostat) 周三 (19 日) 公布最新數據，2 月消費者物價指數 (CPI) 年增率下修至 2.3%，低初值的 2.4%，這一修正主要源自德國通膨率意外下滑。

這一數據下修為 ECB 在進一步降息的討論中提供有力的支持，特別是在目前歐洲經濟成長和通膨前景仍不確定的情況下。ECB 官員正在討論是否在下月繼續降息或選擇暫停，而這一調整顯示通膨已經朝著央行的 2% 目標取得明顯的進展。

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此外，還有其他積極訊號顯示通膨壓力有所緩解：薪資增速已經放緩，通膨預期保持穩定，服務業價格成長也已經開始放緩。這些因素進一步強化了市場對於 ECB 可能選擇繼續降息的預期。

根據彭博經濟學家的分析，ECB 已經將存款利率從週期高點下調 150 個基點，並且目前的借貸成本大致接近中性區間。經濟學家預估，除非出現重大意外，ECB 將採取更為謹慎的降息策略，並預測下次降息將發生在 6 月。

然而，經濟學家也警告，通膨反彈的風險依然存在。與美國的貿易緊張關係以及國防和基礎設施支出的激增，可能會讓物價上漲速度加快。ECB 總裁拉加德表示，央行必須「極度警惕」並迅速根據數據變化做出應對，因此該行已將實現 2% 通膨目標的時間表推遲到明年初。

經濟學家仍預估，ECB 將在 4 月和 6 月分別降息，並將存款利率最終降至 2%。市場目前對下月的政策會議意見分歧，雖然大多數預期年內至少會進行兩次降息。

2 月的數據修正也未能大幅改變市場對 ECB 在 4 月政策會議的預期。即便如此，該行仍需要考慮多方面因素，包括貿易緊張局勢、預計增加的財政支出、對烏克蘭防務的資助負擔以及能源成本的下降等。根據市場預測，歐洲央行在 4 月降息的機率為 50% 到 60%，並且已經將 6 月的降息完全計入。