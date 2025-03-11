美1月JOLTS職位空缺數超預期升至774萬個 就業市場展現韌性

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 23:30

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美國勞工統計局 (BLS) 周二 (11 日)公布 1 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示職位空缺數有所增加，高於經濟學家預期，另外企業裁員減少、離職率上升，表明川普上台後就業市場展現韌性，不過關稅政策的不確定性和政府大幅削減支出可能導致經濟活動急劇放緩。

具體來看，美國 1 月 JOLTS 職缺報 774 萬個，高於經濟學家預期的 765 萬個，比去年 12 月修正後前值 758 萬有所增加，這一成長主要來自金融業、零售業和建築業。儘管職位空缺數持平於新冠疫情前的平均水準，且過去 3 年呈下滑趨勢，這仍表明雇主在招聘方面保持積極態度。

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根據 JOLTS 的報告，1 月的雇用率未變，而裁員率降至 1%，為去年 6 月以來新低，顯示美國經濟依然處於一個有限招聘和裁員的環境中。1 月自願離職率 (即離職率) 上升至 2.1%，為自去年 7 月以來新高，顯示員工的離職情況有所增加。

報告還顯示，1 月每位失業工人的職缺數維持在 1.1 不變。美國聯準會 (Fed) 官員密切留意這一比例，以衡量勞動力需求和供應之間的平衡。

然而，這些數據顯示的勞動市場狀況與最新報告有所出入，近期的數據顯示，由於美國總統川普政府的經濟政策不確定性，勞動市場在 2 月的表現有所放緩。截至 2 月 22 日的續領失業金人數達到近 3 年來的最高點，並且 2 月的就業報告顯示，失業率上升至 4.1%。

分析指出，1 月 JOLTS 的數據可能無法完全反映最新的市場情況。美國就業市場的強勁成長面臨一些不確定因素，特別是在川普政府的貿易政策和關稅爭議的影響下，可能會對未來的經濟成長造成壓力。

近期失業金申請數據顯示，經濟放緩的跡象愈加明顯，反映出消費者和企業對未來經濟的信心有所下降。許多分析師預測，由於貿易政策不確定性以及政府支出削減，勞動市場的放緩可能會在接下來的幾個月加劇。

此外，市場預估 Fed 將在今年再次降息，這一預期來自於對經濟放緩和衰退的擔憂。這一情況可能會進一步改變市場的投資動向。專家表示，Fed 的降息將有助於減少經濟放緩帶來的壓力，但也同時可能對股市和其他資產市場造成影響。

根據最近公布的數據，失業率上升至 4.1%，為近幾個月來的高位，顯示經濟中部分行業可能出現放緩。然而，在整體失業率上升的情況下，裁員數量並未大幅增加，這表明企業仍然處於相對穩定的狀態。

美國的職位空缺數和招聘市場仍顯示出一定的韌性，尤其是在金融、建築和零售等領域。然而，隨著貿易戰的持續以及政府政策的不確定性，未來幾個月的勞動市場將面臨更多挑戰，特別是面對可能加劇的經濟放緩風險。