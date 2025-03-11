路透：Meta與台積電合作測試自研AI晶片 降低對輝達依賴

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 19:39

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路透周二 (11 日) 援引兩名知情人士消息報導，臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 正在測試與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 合作生產的自研人工智慧 (AI) 訓練晶片，目的是要降低對輝達 (NVDA-US) 的依賴、減少基礎設施成本。如果這款晶片測試成功，Meta 打算量產減少對外部供應商依賴，並且進一步推動自家 AI 技術。

知情人士透露，Meta 已經開始進行小規模部署，並計劃在測試成功後，增加產量進行更大規模使用。截稿前，Meta 與台積電均拒絕置評請求。

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據了解，Meta 決定自研晶片的主要目的是為了降低其龐大的基礎設施成本，尤其是在公司大力投資於 AI 工具以推動增長的背景下。Meta 預計 2025 年總支出將達到 1,140 億至 1,190 億美元，其中包含最多達 650 億美元的資本支出，主要用於 AI 基礎設施的投入。

新研發的訓練晶片是一款專用加速器，專門用來處理 AI 特定任務，相比一般用於 AI 作業的圖形處理氣 (GPU)，這款晶片的功耗更為高效。

報導指出，Meta 的測試部署是在該公司完成晶片的「設計定稿」(Tape-out) 後展開的。這是半導體開發中的一個重要標誌，意味著設計的初稿已經送往晶圓廠製造。進行「設計定稿」過程通常需要數千萬美元的成本，並且需要 3 至 6 個月時間來完成。即使如此，這個過程並不保證成功，失敗後仍需診斷問題並重啟「設計定稿」步驟。

Meta 的 MTIA 系列訓練和推理加速器專案曾在起步階段遇到不少挑戰，並且曾在相似的開發階段放棄過一款晶片。然而，去年 Meta 開始使用 MTIA 晶片來進行推理處理，尤其是在臉書和 Instagram 的推薦系統中，這些系統會決定用戶的資訊流顯示內容。

展望未來，Meta 高層表示，他們希望到 2026 年開始全面使用自家晶片進行訓練，並且在推薦系統的訓練工作上取得成功後，逐步將其應用於生成式 AI 產品，例如 Meta 的 AI 聊天機器人。Meta 產品長柯克斯 (Chris Cox) 在最近的摩根士丹利技術、媒體與電信會議上表示，他們正在努力解決如何在推薦系統上進行訓練，並最終進行生成式 AI 的訓練與推理工作。

儘管 Meta 對自家開發的推理晶片取得了一定的成功，但在 2022 年，Meta 曾因一款自家研發的推理晶片未能成功進行小規模測試，最終選擇放棄，並向輝達訂購價值數十億美元的 GPU。此後，Meta 成為輝達的最大客戶之一，購買了大量的 GPU 來訓練其模型，並且也用於超過 30 億用戶每天使用的應用程式中推理處理。