〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 美國經濟放緩擔憂揮之不去
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-11 21:41
美股主要指數周二 (11 日) 漲跌互現，原因是投資人對美國經濟成長放緩的擔憂仍揮之不去，同時也靜待稍晚的就業數據出爐。個股方面，美國百貨公司柯爾 (Kohl"s)(KSS-US) 與航空公司達美航空 (DAL-US) 盤前財測令人失望，開盤股價續跌。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 90 點或近 0.5%，標普 500 指數漲 0.01%，費城半導體指數漲近 0.5%。
美股開盤前主要指數期貨走揚，那斯達克 100 指數期貨上漲 0.4%、標普 500 指數期貨上漲 0.3%，投資人聚焦美國總統川普與商業領袖會議，以掌握股市走向。另外，科技股小幅走高，特斯拉 (TSLA-US) 在周二盤前漲約 2.4%；比特幣連續 5 天下跌後反彈。
據了解，川普將與美國商業圓桌會議 (Business Roundtable) 成員會面，這場會議將包括來自全國各地的執行長，其中也包括華爾街銀行的高層。由於美國經濟前景不確定性加大以及貿易戰擔憂，投資人將留意川普是否會針對關稅政策變動或股市支持發出任何訊號。
Wisdom Tree UK Ltd. 的宏觀經濟研究主管 Aneeka Gupta 表示：「市場上目前質疑的是美國的特殊性。川普重返白宮時，市場更多聚焦他政策的積極影響，但現在市場已經深入挖掘其負面影響。」儘管有些交易員已經開始進場買入股票，但 Gupta 表示：「現在還為時過早下結論，無法判斷回調是否結束。」
美國公債殖利率趨穩，10 年期公債殖利率上升約 3 個基點，投資人靜待美國勞動市場的最新數據。1 月的職位空缺和勞動力流動報告預計將顯示市場降溫跡象，儘管職位空缺總數大致保持不變。
與此同時，最新的美國企業業績顯示出獲利成長放緩的跡象。達美航空和美國航空的股價在盤前交易中下跌，原因是它們下調了本季獲利預測。
近期美國股市的疲軟，尤其是在科技股方面，與投資人對歐洲和中國的看法發生了變化，特別是在德國承諾大規模增加國防支出後。歐洲斯托克 600 指數周二下跌 0.6%，但年初至今表現優於華爾街。
花旗集團的策略師表示：「預計未來幾個月，美國經濟的新聞流將會低於全球其他地區。」他們將美國股票的評級從「增持」下調至「中性」，放棄自 2023 年 10 月以來的「增持」立場。
在貨幣市場中，歐元漲幅最大，強勁上漲 0.7%，預計德國立法者將就額外支出達成協議。美元對 G10 貨幣回落 0.3%，黃金價格保持在每盎司 2,900 美元以上。
截至台北時間周二（11 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 165.70 點或 0.40%，暫報 41,746.01 點
- 那斯達克綜合指數下跌 31.47 點或 0.18%，暫報 17,436.85 點
- 標普 500 指數下跌 18.92 點或 0.34%，暫報 5,595.64 點
- 費半上漲 8.26 點或 0.19%，暫報 4,413.35 點
- 台積電 ADR 上漲 0.20% 至每股 170.99 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.23%
- 紐約輕原油上漲 1.14% 至每桶 66.78 美元
- 布蘭特原油上漲 1.08% 至每桶 69.53 美元
- 黃金上漲 0.61% 至每盎司 2,917.00 美元
- 美元指數跌至 103.440
焦點個股：
Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 0.49%，至每股 600.88 美元
臉書母公司 Meta Platforms 正在測試與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 合作生產的自研人工智慧 (AI) 訓練晶片，目的是要降低對輝達 (NVDA-US) 的依賴、減少基礎設施成本。如果這款晶片測試成功，Meta 打算量產減少對外部供應商依賴，並且進一步推動自家 AI 技術。
知情人士透露，Meta 已經開始進行小規模部署，並計劃在測試成功後，增加產量進行更大規模使用。截稿前，Meta 與台積電均拒絕置評請求。
輝瑞 (PFE-US) 早盤股價下跌 0.63%，至每股 26.47 美元
美國製藥巨擘輝瑞 (Pfizer) 最新一代乳癌治療藥物「Vepdegestrant」在一項最終階段臨床試驗中顯示出憂喜參半的結果，這對於輝瑞曾經宣稱這款藥物有潛力成為重磅藥物的預期來說，可能是一個打擊，其藥物合作夥伴 Arvinas(ARVN-US) 盤前股價崩逾 40%。
美國航空 (AAL-US) 早盤股價下跌 0.95%，至每股 12.38 美元
由於擔心關稅壓力和政府支出的不確定性可能抑制旅行需求，美國航空周二預測第一季虧損將擴大。該航空公司目前預計調整後每股虧損約為 0.6 至 0.8 美元，而先前預測為每股虧損 0.2 至 0.4 美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 1 月 JOLTS 職位空缺數預期 760 萬人，前值 760 萬人
華爾街分析：
摩根大通的經濟學家將美國今年的經濟衰退風險從 2025 年初的 30% 上調至 40%。分析師寫道：「由於美國的極端政策，我們認為美國今年陷入衰退的風險很大。」周一，加密貨幣和美股科技股出現大幅下挫。
先前有消息稱，摩根士丹利經濟學家上周下調美國經濟成長預期，並上調了通膨預期。該行預測 2025 年美國國內生產毛額 (GDP) 成長率僅 1.5%，2026 年將降至 1.2%。高盛經濟學家也將 12 個月經濟衰退機率從 15% 上調至 20%。
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