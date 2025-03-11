川普將加拿大鋼鋁關稅提高至50% 報復安大略能源稅

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 22:36

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美國總統川普周二 (11 日) 宣布將對來自加拿大的鋼鐵和鋁材進口再加徵 25% 關稅，讓總關稅達到 50%，此舉是回應安大略省對美國電力出口徵收 25% 稅款的報復。

川普還要求加拿大取消對美國乳製品徵收的「反美農民關稅」，並警告若加拿大不撤回其他關稅，將於 4 月 2 日大幅提高對加拿大汽車的關稅，他寫道：「這將實質上永久關閉加拿大的汽車製造業。」與此同時，他也重申讓加拿大成為美國「第 51 州」的提案。

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川普此舉引發了加拿大強烈反應，並進一步拖累美股。截稿前，道瓊工業指數跌逾 310 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.3%，稍早一度跌逾 100 點，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.3%。主要指數跌幅均比消息一出時有所收窄甚至逆轉。

加拿大安大略省 (Ontario) 日前決定對美國的電力出口徵收 25% 關稅，安大略省省長福特 (Doug Ford) 表示這是對川普向加拿大進口商品徵收 25% 關稅的回應措施。

川普周二在社群媒體平台 Truth Social 發文中寫道：「有鑑於安大略省對進口到美國的『電力』徵收 25% 關稅，我已指示我的商務部長對來自加拿大的所有鋼鐵和鋁材加徵 25% 的額外關稅，總關稅將達到 50%，加拿大將成為世界上關稅最高的國家之一。」

他補充道：「這項措施將於明天早上，3 月 12 日生效。」

川普宣布後不久，福特表示他將繼續保持對美國能源的反制措施。福特在《MSNBC》上表示：「我們不會退讓，我們將毫不妥協。對美國人民表示抱歉，川普總統對我們的國家、家庭和工作進行了無端攻擊，這是不可接受的。」

福特在隨後《CNBC》的《Money Movers》節目中表示，如果川普「繼續傷害加拿大家庭」，他將願意停止向美國供應能源。福特說：「我不會猶豫這麼做。但這是我最不願意做的事。」

川普在 2 月初對加拿大和墨西哥徵收關稅後，曾延遲一個月再次徵收，然後又部分延遲。儘管川普讓步，福特仍誓言將保持安大略省的關稅。

福特在《CNBC》節目上說：「只有一個人應該負責，那就是川普總統。如果我們進入衰退，唯一的責任人將是川普，沒有人能推卸責任。」

此外，川普還要求加拿大「立即取消」對某些美國乳製品徵收的「反美農民關稅」，並警告自己將「很快宣布關於電力的國家緊急狀態，以解決這一來自加拿大的威脅。」川普寫道：「這將使美國能夠迅速採取必要的措施，來緩解來自加拿大的這一不公平威脅。」

川普還稱，如果加拿大不取消其他對美國的「惡劣且長期的關稅」，他將於 4 月 2 日「大幅提高」對汽車進口的關稅。他補充道，這樣的措施將「實質上、永久性地關閉加拿大的汽車製造業。」

川普經常稱關稅為一種經濟萬用工具，他已經將 4 月 2 日定為對其他對美國商品徵收關稅的國家徵收「對等關稅」的日期。