美國車市提前啟動購車潮 消費者搶先避開關稅漲價

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 20:43

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路透周二 (11 日) 報導，美國總統川普威脅對墨西哥和加拿大徵收高達 25% 的關稅，許多美國車主選擇提前購車以避免未來價格上漲。儘管目前關稅尚未生效且美國經銷商的車輛庫存充足，但關稅的不確定性已經促使不少消費者加速購車。

根據 Cars.com 的數據，近期的車輛搜尋量顯示，消費者對可能的關稅影響愈發關注。部分經銷商也借此機會，利用關稅威脅作為銷售策略，吸引更多買家進店購車。雖然目前關稅尚未對汽車市場產生直接影響，但據分析師稱，川普對於關稅的威脅已經促使車主加速購車行為。

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Cars.com 的分析師格林 (David Greene) 指出，從 2 月 16 日至 22 日，該平台的車輛搜尋量較之前一周增加 9%。格林表示：「當關於關稅的消息首次公布時，車主還未立即反應。但當對進口產品的關稅威脅升級，且預期將於 4 月生效時，搜尋量才真正開始上升。」

目前美國車市的庫存仍然充足，且經銷商表示可以應對數周或數月的市場不穩，但不確定性卻促使一些消費者提前購車。一些經銷商也表示，儘管關稅威脅並未直接驅動銷售，但關稅問題的確吸引了不少進店顧客。

密西根州迪爾伯恩 (Dearborn) 的福特 (F-US) 經銷商 Jim Seavitt 表示：「當人們聽到關稅即將來臨時，他們可能會想趕緊把車買走。」

然而，一些經銷商也開始利用關稅威脅作為銷售手段。例如，位於康乃狄克州的一家 Subaru 經銷商在網站上掛上了顯眼的橫幅廣告：「2024 年款清倉大促—趁關稅漲價前快來搶購！」

儘管關稅威脅促使一些消費者提前購車，但美國汽車市場的整體情況並不單一。自新冠疫情以來，車輛價格已經有所上漲。根據 Cox Automotive 的數據，今年 1 月美國平均車輛銷售價格達到 48,641 美元，比 2019 年 1 月的 37,348 美元大幅上漲三成。

隨著川普延後徵收關稅的時間，部分消費者還是選擇提前購車。例如，來自俄亥俄州克里夫蘭的 Saud Ansari 在川普當選後就開始考慮提前購車，並在大選後不久完成 2025 年款豐田 Sienna 的購買。他表示：「關於未來的不確定性讓我更早決定購車。」