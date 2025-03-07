〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 2月就業數據遜色 市場靜待Fed主席鮑爾談話

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-07 22:46

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美股主要指數周五 (7 日) 漲跌互現，此前最新數據顯示美國 2 月新增就業人數不及預期，失業率也意外上升，目前投資人靜待聯準會 (Fed) 主席鮑爾發表談話。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 20 點或近 0.05%，那斯達克綜合指數漲逾 80 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 1.3%。

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美國勞工統計局 (BLS) 周五公布數據顯示，2 月非農就業人數新增 15.1 萬，低於市場預期的 15.9 萬，1 月前值從 14.3 萬人大幅下修至 12.5 萬人。此外，當月失業率也意外加速至 4.1%，創下去年 11 月以來新高，高於市場預期與前值的 4.0%。

美國 2 月非農就業人數雖成長穩健，但失業率意外走高，進一步證明美國勞動市場正在放緩，正值川普政府的政策引發市場對整體經濟的擔憂。近期通膨表現頑強，消費者開始減少支出，如果這種趨勢持續，可能導致企業重新考慮招聘計畫。

聯準會 (Fed) 曾表示希望看到更多的進展，以確認通膨正在可持續的下降，然後再恢復降息。結合川普政府政策的不確定性，官員們普遍預期本月稍後的會議將維持利率不變。不過，交易員仍預計 Fed 今年將降息約 75 個基點。

英國嘉信理財分析師 Richard Flynn 表示：「這一令人失望的消息恰逢市場急需提振的時刻。由於投資者已經擔心經濟成長放緩，未來幾天和幾周內我們可能會對經濟數據更加敏感。因此，這份報告可能會在經歷了一個低迷的二月後，進一步對市場施加壓力。」

其他消息方面，美國將在周日 (9 日) 清晨 2:00 調整至夏令日光節約 (Daylight saving time) 時間，下周一 (10 日) 美股開盤、收盤，以及經濟數據公布時間都提前一小時。

截至台北時間周五（7 日）22 時許：

焦點個股：

Palantir(PLTR-US) 早盤股價上漲 2.29%，至每股 82.30 美元

外媒報導，美國大數據分析企業帕蘭泰爾技術公司 (Palantir Technologies) 正在向美國陸軍交付配備人工智慧 (AI) 的行動戰鬥站，這是該公司與美國軍方合作的重要里程碑，也是其 1.78 億美元的 Titan 合約的一部分。該合約象徵著軟體在現代戰爭中的越來越重要地位。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.24%，至每股 238.25 美元

印尼工業部發言人周五表示，印尼已為包括 iPhone 16 在內的 20 款蘋果產品頒發當地內容證書，不過蘋果在銷售這些設備之前仍需獲得其他部門的許可。上個月，蘋果公司宣布在印尼投資超過 3 億美元，其中包括為其產品製造零件的工廠和研發中心。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.51%，至每股 264.80 美元

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，投資人正在低估特斯拉股票的真實價值，並誇大了特斯拉執行長馬斯克參與政治活動對公司的負面影響。對特斯拉設定了最高的 12 個月目標價——每股 550 美元，並將其列入「最佳投資標的」名單。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月非農新增就業報 15.1 萬人，預期 15.9 萬人，修正後前值 12.75 萬人

美國 2 月失業率報 4.1%，預期 4.0%，前值 4.0%

美國 2 月平均每周工時報 34.1 小時，預期 34.2 小時，前值 34.1 小時

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 4.0%，預期 4.1%，修正後前值 3.9%

美國 2 月平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 2 月勞動參與率報 62.4%，預期 62.5%，前值 62.6%

華爾街分析：

奧本海默資產管理公司指出，標普 500 指數已下跌測試其 200 天移動均線，他們認為這對於尋求市場優質切入點的看漲投資人來說是一個潛在的買入機會。