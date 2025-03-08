Fed主席鮑爾：不急於降息 靜待川普政策明確訊號

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-08 01:50

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (6 日) 在芝加哥大學布斯商學院的演講中強調，儘管美國經濟面臨許多不確定性，Fed 並不急於調整利率政策。他表示，美國經濟目前狀況良好，Fed 能夠保持耐心，等待更多來自經濟數據和政策發展的明確訊號。

鮑爾指出，儘管市場普遍預期 Fed 可能會在 2025 年內降息，但他強調，這一決策不會基於一時的市場波動或政策猜測，而是依賴於更為清晰的數據和未來經濟的發展。他指出，當前美國經濟整體狀況穩定，並且不需要 Fed 急於改變現行的貨幣政策。

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川普政策的不確定性

鮑爾在發表演講時，特別提到目前美國經濟面臨的最大挑戰之一來自於川普政府的政策，尤其是貿易和移民政策。他指出，儘管這些政策已經產生一些初步影響，但對經濟和通膨的最終影響仍不確定。特別是川普政府對中國、墨西哥和加拿大等貿易夥伴的加徵關稅，這可能會推高通膨壓力，進而影響整體經濟成長。

他強調，這些政策的累積影響將對經濟形勢和 Fed 的貨幣政策路徑至關重要，但在目前這一階段，Fed 的策略是將重點放在分析來自各方面的資訊，並分辨哪些是真正的訊號，哪些又是短期的市場噪音。鮑爾指出，對於這些政策的長期影響，Fed 將保持耐心，並在獲得更多明確數據後做出適當調整。

通膨與消費者支出的挑戰

鮑爾也討論了通膨的發展。他提到，儘管近期的數據顯示消費者的短期通膨預期有所上升，但長期通膨預期仍保持穩定，符合 Fed 的 2% 目標。他承認，實現這一目標的過程並非一帆風順，尤其是在某些領域 (如住房服務和非住房服務) 仍然存在較高的價格壓力。

儘管如此，鮑爾表示，他對於最終實現 2% 通膨目標保持信心，並預計通膨的回落將持續，但過程將一路顛簸。此外，鮑爾提到近期的數據顯示，消費者支出可能會放緩，並且調查顯示家庭和企業對經濟的未來走向存在較高的不確定性。他指出，這些因素可能會對未來的支出和投資行為產生影響。

就業市場保持穩定

在談到美國的就業市場時，鮑爾指出，最新的就業報告顯示，美國 2 月新增 15.1 萬非農就業人數，失業率輕微上升至 4.1%。儘管新增就業數據略低於預期，但鮑爾強調，這仍顯示出美國勞動市場的穩定。他進一步表示，勞動市場的健康狀況並未對通膨產生額外的壓力，並且仍處於平衡狀態。

他指出，儘管就業增長有所放緩，但這並不意味著勞動市場不健康。相反，這表明勞動市場仍在適度增長，並不構成通膨壓力的主要來源。

降息路上會更有耐心

鮑爾在問答環節中強調，Fed 在目前情況下的耐心策略並不會增加經濟風險。他表示，「保持謹慎的代價是非常低的」，並且美國經濟當前狀況良好，不需要 Fed 急於做出任何重大決策。

他補充道，Fed 將根據未來的數據來調整政策，並且會根據經濟和通膨的走向來決定是否調整利率。他強調，如果通膨預期明顯受到壓力，Fed 可能會考慮更積極的行動，但目前這樣的情況並未出現。