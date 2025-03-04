美關稅戰2.0啟動！川普正故意製造經濟衰退迫使Fed降息嗎？專家這樣說

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-04 17:40

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美國總統川普周二 (4 日) 啟動新一輪關稅，市場擔心恐引發經濟衰退，但有分析師表示，美國政府現有臨時撥款法案將在下周五 (14 日) 到期，屆時恐再次面臨政府關門危機，川普可能通過激進削減財政支出、關稅等手段製造一場輕微的衰退來逼迫聯準會 (Fed) 降息，進而暫緩債務壓力。

華府智庫「美國國際政策中心」全球事務副總裁威 Dylan Williams 表示，最希望川普降低價格的支持者將最先受到影響，且在這場完全不必要的貿易戰，以及他通過削減聯邦機構、大規模撥款和貸款而造成的經濟混亂之間，衰退將降臨到所有人的頭上。

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川普承諾在維持大規模減稅的同時努力削減赤字，主要透過政府效率部 (DOGE) 實現。按最初規劃，DOGE 將在明年 7 月 4 日完成使命關門前，將聯邦機構數量從 400 多個合併到 99 個，並減少 2 兆美元聯邦政府支出，之後因操作難度較大而減為 1 兆美元。

過去一個月，DOGE 推出多項措施，解雇約 10 萬聯邦公務員並中止對美國國際開發署等機構的資金撥付，但分析師表示，綜合考量川普打算推行的減稅等其他政策帶來的收入減少等因素，DOGE 削減 1 兆美元開支的目標仍難以實現。

中國宏源期貨分析師王文虎表示，美債上月凈發行量為 565.2 億美元，處於近 15 年低位，從這一點來看，川普政府削減財政支出的努力正在形成一定的效果，但綜合考慮到被裁人員的福利支出，以及川普強調將把省下的錢用於邊境管理支出、延續減稅政策等其他優先事項，削減 1 兆美元財政赤字難度較大。

東吳證券認為，在樂觀情況下，今年美國財政支出約有 4553 億美元的削減空間，但離 1 兆目標仍遠， 同時根深蒂固的既得利益政治勢力與 DOGE 自身存在的法律風險，也可能成為此項改革持續演進的外部阻礙。

財通證券則指出，收入方面，川普主張減稅，包括延長降低個人所得稅條款、下調企業稅率等，並配合減少稅收漏洞、增加關稅收入等措施，預計每年至少減少財政收入 2%，約 1000 億美元，而支出方面，為了配合減稅，他推行削減補貼、精簡政府機構、減少對外援助等支出，但驅逐移民等措施可能增加額外開支，估計每年減少財政支出 2.5%，約 1600 億美元。

根據美國國會預算辦公室 (CBO) 最新估計，即便不考慮延後減稅措施的影響，在強制性支出的推動下，美國財政赤字短期內下降後也會再次上升，到川普本次任期結束時，聯邦債務佔 GDP 比例將從 2024 財年的 97.8% 上升到 105.4%。

另據美國財政部上月公佈的數據，到 1 月為止的 2025 財年前四個月，聯邦預算赤字接近 8400 億美元，創歷屆財年同期之最。近十年來，聯邦赤字率呈逐年上升趨勢。2024 財年美國赤字率升至 6.4%，僅次於次貸危機和新冠疫情時期。

美國眾議院上周二 (2 月 25 日) 通過預算決議，在綜合考量延長減稅政策、削減政府開支、提高債限、為新政府邊境和國防政策融資等多方面訴求後，要求延長減稅對未來十年美國聯邦赤字影響不能超過 4.5 兆美元、削減開支至少 1.5 兆美元。如果減支規模超過 1.5 萬億美元，減稅的幅度可相應提高，反之亦然。

若上述預算決議能下周五前獲參議院通過，聯邦政府可避免關門，但兩黨圍繞預算的博弈仍在持續，政府關門的風險仍然存在。

此外，有華爾街大老指出，為緩解高額的債務壓力，川普政府正故意製造一場經濟衰退，DOGE 就是手段之一。削減 1 兆美元支出本應是 5 到 10 年才能完成的任務，但要在一年內完成，短時間可能引發經濟衰退。

華爾街知名投資人 Larry McDonald 周一 (3 日) 表示，美國債務問題迫在眉睫，若關稅和 DOGE 瘋狂裁員導致經濟在短期內衰退，就能為降息創造條件，從而暫緩債務危機。

王文虎也指出，川普政府若嚴格兌現削減財政赤字承諾，恐將使美國經濟成長承壓，馬斯克裁撤的聯邦政府雇員或將逐步顯現在就業數據中，進而增加 Fed 未來降息的次數。