川普持續推新關稅 專家：光是本周對加墨徵稅行動 美經損規模恐超越川普首任

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-04 14:50

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美國總統川普對墨西哥和加拿大加徵的 25% 關稅，以及對中國輸美產品額外加稅 10% 在當地時間周二 (4 日) 正式生效，最新研究顯示，川普關稅計畫迅速升級且若繼續實施，對美國經濟造成的損失將超過川普首個總統任期造成的規模。

經過 30 天暫停後，川普周二起對加墨兩國進口產品徵收 25% 關稅，並在同天第對中國進口產品額外徵收 10% 的關稅。

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川普周一 (3 日) 在白宮說道：「他們將不得不被徵收關稅。坦白說，他們要做的就是在美國建造汽車廠和其他工廠，這樣就不會被徵收關稅。」

提倡降稅的 Tax Foundation 估計，川普在 2018 年至 2019 年的關稅導緻美國 GDP 萎縮約 0.2%。即便不考慮報復和川普針對中國的舉措，本周針對加墨兩國徵收的新關稅料將超過這一數字。

該組織負責聯邦稅收政策的副總裁 Erica York 表示，川普迄今為止的關稅行動意味著美國人每年加稅 1300 億美元 (約 4.32 兆台幣)，這可能導致每個家庭額外負擔 1000 美元。

美股周一暴跌，因市場擔心川普關稅行動的經濟影響，政府經濟方針似乎正在拖累美國的投資和消費前景。

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 近來撰文說，「華盛頓隨意的經濟政策制定所造成的不確定性似乎阻礙了經濟發展」，並列舉包括關稅戰、DOGE 削減就業崗位、政府項目和機構及驅逐非法移民出境等因素，這些都造成了混亂，令投資、招聘和支出蒙上陰影。

美國供應管理協會 (ISM) 周一發布的 2 月製造業 PMI 數據因關稅不確定性低於預期，這也凸顯潛在的經濟成本。

高盛近來出具研究報告指出，若川普只是兌現第二輪關稅威脅且未進一步加稅，這將「大致相當於川普首任的所有關稅上調」。

此外，美國對進口鋼鋁加徵 25% 關稅將在下周三 (12 日) 生效，川普此前也已下令美國商務部對半導體、銅、汽車和藥品等產品的調查，以考慮徵收新的關稅。

川普周一還說，下月將對國外農產品徵收新的關稅，近來也承諾對歐盟徵收 25% 的關稅，但未具體說明這些關稅何時生效，加上從 4 月 2 日開始將開始實施對等關稅。

曾任川普白宮聯絡室主任史卡拉穆奇直言批評說：「我不認為這種一刀切的做法是正確的，我認為川普會讓美國經濟陷入衰退。」

加拿大外長周一下午表示，已準備好一攬子報復措施，將先對某些美國進口商品徵收 25% 的關稅，過幾周還將對汽車、卡車、鋼鐵和鋁等商品徵收第二波關稅。